Под гостиницу или общепит: в центре Ярославля продают участок со зданием

Под гостиницу или общепит: в центре Ярославля продают участок со зданием

Что известно про имущественный комплекс

372
В центре Ярославля продадут здание

В центре Ярославля продадут здание

Источник:

Яндекс.Карты

В центре Ярославля на улице Победы, 45А продают имущественный комплекс. В его состав входит одноэтажное здание площадью 169,3 квадратных метра и земельный участок в 5 соток.

На сайте «Дом.РФ» указано, что объект находится в агентировании. Цена на него пока не определена. Сейчас готовятся документы для дальнейшей организации аукциона. По планам, продать объект должны в четвертом квартале 2025 года.

Здание планируют продать в конце 2025 года

Здание планируют продать в конце 2025 года

Источник:

Дом. РФ

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок разрешено использовать под деловое управление, строительство магазина, общественное питание, гостиничное обслуживание и развлекательные мероприятия. Его кадастровая стоимость оценивается в 613,9 тысяч рублей.

Тем временем здание официально числится как хозяйственный блок и находится в государственной федеральной собственности. Указано, что он было построено в 1938 году. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Ранее власти выставили на продажу недострой на улице Труфанова в Брагине. На месте заброшенного остова торгового центра теперь можно строить высотки.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
25 минут
Продайте лучше заброшенные здания под снос на Промышленном шоссе . Такое уродство советы нам оставили
Гость
1 минута
агентировании...чего?
Читать все комментарии
