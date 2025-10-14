Под гостиницу или общепит: в центре Ярославля продают участок со зданием

В центре Ярославля продадут здание Источник: Яндекс.Карты

В центре Ярославля на улице Победы, 45А продают имущественный комплекс. В его состав входит одноэтажное здание площадью 169,3 квадратных метра и земельный участок в 5 соток.

На сайте «Дом.РФ» указано, что объект находится в агентировании. Цена на него пока не определена. Сейчас готовятся документы для дальнейшей организации аукциона. По планам, продать объект должны в четвертом квартале 2025 года.

Здание планируют продать в конце 2025 года Источник: Дом. РФ

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок разрешено использовать под деловое управление, строительство магазина, общественное питание, гостиничное обслуживание и развлекательные мероприятия. Его кадастровая стоимость оценивается в 613,9 тысяч рублей.

Тем временем здание официально числится как хозяйственный блок и находится в государственной федеральной собственности. Указано, что он было построено в 1938 году. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,7 миллиона рублей.