Ярославль вошел в список городов с самыми дешевыми квартирами — сколько сейчас стоит жилье

Почем в Ярославле продают квартиры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль вошел в список городов с самыми низкими ценами на квартиры. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Циан». Из их исследования стало понятно, что в бюджет до 5 млн рублей укладываются 39% новостроек и 53% квартир на вторичном рынке.

«На вторичном рынке выбор доступных вариантов больше — каждая третья квартира подходит под бюджет в 5 млн рублей, так как новостройки заметно дороже вторички — в среднем на 25%», — рассказали в «Циане».

Как оказалось, купить по цене ниже 5 млн рублей можно не только однушку или студию в новостройке, но даже двухкомнатные квартиры. Правда, зачастую их площадь будет не так уж велика, а расположение ЖК оставит желать лучшего.

«Это небольшие квартиры, средняя их площадь — 41 квадратный метр. Для сравнения средняя площадь двушек по всему первичному рынку — 58 квадратных метров. В ЖК с не самым лучшим расположением в черте города: далеко от центра, рядом с промзонами и так далее», — уточнили в «Циане».

На вторичном рынке за 5 млн рублей можно найти и студии, и однушки, и двушки, и трёхкомнатные квартиры. Но здесь тоже есть свои нюансы.

«Большинство из них продаются в хрущёвках, многие имеют какие-либо явные недостатки: состояние самой квартиры, наличие обременения и так далее. Некоторые выставлены с пометкой „срочная продажа“», — рассказали аналитики «Циана».

В выборку аналитиков вошли 40 городов, в том числе все с населением от 500 тысяч человек.

Аналитики также рассказали, что в Москве, Казани, Сочи и Севастополе не осталось квартир в новостройках стоимостью до 5 млн рублей. Это города с самыми высокими ценами на первичном рынке в России. А вот в список городов с самыми низкими ценами среди анализируемых вместе с Ярославлем вошли Ульяновск, Оренбург, и Ставрополь.