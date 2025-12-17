«Фамилию Долиной в суде я слышал чаще, чем свою»: мебельщик лишился жилья и денег, купив квартиру у обманутой пенсионерки

Даниил считает, что со стороны продавца имеет место мошенничество Источник: Максим Улитов / 71.RU

38-летний житель Тулы Даниил Волчков стал жертвой «эффекта Долиной», хотя приобретал жилье еще в сентябре 2024 года. Мало того, в его деле есть один нюанс. Продавца мошенники обманули до того, как сделка завершилась. Деньги за квартиру хозяйка аферистам не отдала. А на продажу жилья в итоге пошла уже после того, как поняла, что попалась. Но это не помешало женщине подать в суд, а суду принять решение в ее пользу.

Редакция 71.RU поговорила с покупателем Даниилом, чтобы выяснить подробности очень странного дела, в котором суд постановил вернуть квартиру продавцу только из-за «сложившейся практики».

«Она нашла меня сама»

В сентябре 2024 года Даниил решился на покупку жилья в Туле для своей дочери. Сам он работает в фирме по производству мебели, доходы средние, поэтому искал он относительно недорогую квартиру. Для этого связался с риелтором и сам составил объявление, в котором объяснил, какое ищет жилье.

Чуть позже с ним связалась 70-летняя Ольга, которая была готова продать квартиру.

«В тот момент я был в Москве по работе, когда она мне позвонила. Мы поговорили, я связался со своим риелтором и отправил его осмотреть ту квартиру. Он потом скинул мне фотографии, назвал сумму — 1,6 миллиона. У меня была такая сумма, поэтому я согласился. Продавец думала где-то дней пять, а потом мы начали готовить сделку», — рассказывает Даниил.

По словам Даниила, со сделкой он не торопился. Ольгу тоже устраивали и сроки, и цена. Задавал он ей и вопрос о причине продажи.

«Она сказала, что у нее есть еще одна квартира, а здесь ее заливают соседи, и вообще не хочет здесь жить. Заявляла, что у нее сын или дочь в Бельгии, которые ее тоже принять могут. Очень складная история была. Еще одна квартира, как говорят соседи, у нее и правда есть. Она вроде бы ей от матери досталась, но записана на кого-то другого. Сейчас, правда, она заявляет, что нет у нее никакой квартиры», — говорит Даниил.

«Если вы в этой квартире появитесь, вас убьют»

Когда договорились о сделке, ее было решено проводить через аккредитив банка. Это было условие Даниила — чтобы минимизировать риски.

«26 сентября мы встретились, открыли аккредитив, положили на него деньги. Затем подписали договор о продаже. Перед этим Ольга выписалась из квартиры, погасила долги по коммуналке. По аккредитиву деньги она должна была получить через неделю после подписания договора, то есть уже в октябре. Но уже числа где-то 28–29 сентября моему риелтору стали поступать звонки, мол, если вы в этой квартире появитесь, вас убьют! И это были именно угрозы, а не просто какие-то шутки», — рассказывает Даниил.

30 сентября он вместе со своим риелтором отправился в полицию, решив, что их пытаются обмануть мошенники. В полиции Даниил встретился с Ольгой и ее родственниками.

«Там оказалось, что 27 сентября женщину кто-то обманул на 660 тысяч, и она пришла писать заявление. Ее родственники почему-то подумали, что это мы мошенники, но мы тогда обсудили всё в отделении, прояснили. Мы же в полицию приехали, чтобы тоже заявление о мошенничестве написать, после того звонка. Но нам в отделении сказали, мол, зачем? Сами же видите, просто ситуация такая», — объяснил Даниил.

В полиции выяснилось, что хозяйка квартиры отдала аферистам свои собственные деньги, аккредитив на 1,6 миллиона в банке был цел. Да и само жилье пока еще было за Ольгой.

Но после произошедшего женщина не стала останавливать сделку. Напротив, она лишь попросила две недели на переезд. После этого срока Даниил получил ключи от квартиры, женщина — деньги.

А в январе 2025 года он узнал, что по его квартире идет уже третье судебное заседание.

Так выглядела квартира после выезда Ольги, она забрала мебель Источник: личный архив Даниила Волчкова

Кстати, расследование по заявлению Ольги до сих пор не продвинулось — ведь нет ни переписок, ни каких-либо других доказательств. И где искать этих мошенников, тоже не ясно.

«Адвокат удивилась так, увидев меня в суде»

Повторимся, о том, что по его квартире идет суд, Даниил узнал в январе 2025 года, в то время как иск был подан еще в декабре. Прошло целых два судебных заседания. Лишь благодаря «Госуслугам» он узнал, что будет третье, и пришел на него.

«Перед этим мне с той стороны даже никто не звонил, не говорил, мол, давайте как-то обсудим этот вопрос. Просто сразу иск, и всё. Я пришел на третье заседание, а адвокат с той стороны удивилась моему присутствию так, будто я вообще ничего знать не должен был», — рассказал Даниил.

По его словам, сделать так, чтобы уведомление о заседании или иске не пришло, несложно. Так как они приходят по почте, достаточно допустить всего пару ошибок в индексе или фамилии, чтобы почтальон просто не знал, кому нести извещение.

Когда Даниил пришел на третье судебное заседание, он узнал, что, согласно иску, он якобы сам как-то связан с мошенниками. И кстати, там не было ни слова про то, что деньги за проданную квартиру он должен получить обратно. Напротив, истец требовала, чтобы он еще оплатил судебную экспертизу.

«Первое исковое с их стороны было составлено так, что мошенники якобы дали ей мой номер, поэтому она и пошла продавать квартиру конкретно мне. Но мы предоставили доказательства, как всё было, с какого момента началось наше общение. К тому же, если бы я был мошенником, я бы уже давно был в полиции — а я там даже не свидетель.

Саму Ольгу мы в суде видели только один раз. И то, когда судья ее подняла и начала расспрашивать, Ольга заявила, что она меня фактически обманула — мол, ее так научили говорить какие-то голоса в телефоне. После этого в суде она больше не появлялась, был только адвокат.

При этом доказательств, что она вообще общалась с мошенниками, не предоставлено. Ольга заявила, что всё удалила, так как «ей было неприятно, что эта переписка есть у нее в телефоне».

Как дело о мошенничестве связано с продажей квартиры, непонятно Источник: личный архив Даниила Волчкова

Судебную экспертизу они тоже проводили одним днем и рассматривали состояние женщины в момент подписания договора, 26 сентября. То есть «могла ли» или «не могла» она быть не в себе, но, ребята, — по закону человек либо дееспособен, либо нет. Либо под влиянием, либо нет. Что значит формулировка «могла бы». И как вы за один день прошли судебную экспертизу в центре Сербского, тоже вопрос хороший.

Прошло несколько судебных заседаний. Под конец я уже там слышал фамилию Долиной — чаще, чем свою. Это адвокат, ссылаясь на дело певицы, объясняла, почему квартиру нужно вернуть!» — рассказывает Даниил.

По его словам, в какой-то момент даже судья напрямую спрашивала у истца: почему вы продолжили сделку, если вас на тот момент обманули мошенники и было соответствующее заявление в полицию? Ведь получается, что у вас была воля на заключение сделки? Внятного ответа не последовало.

Впрочем, в итоге суд вынес решение отменить: квартиру вернуть Ольге, деньги — Даниилу. Решение суд мотивировал «сложившейся практикой».

Будь мужчиной, отдай всё!

В конце лета адвокат Даниила, Юлия Дубинина, опубликовала в социальных сетях пост, где рассказала о судебном процессе. Заметка привлекла внимание общественности. Тогда об истории Даниила сюжет снял «Пятый канал». Вместе с нашим героем журналисты приехали к дому родственников Ольги, у которых на тот момент должна была жить хозяйка квартиры. Там Даниила встретила племянница Ольги с мужем. Надо сказать, прием был далек от гостеприимного. Мало того, муж племянницы Ольги заявил, что никакие деньги возвращать Даниилу никто не будет — ведь на них они жили последний год.

Кстати, о племяннице Ольге и ее супруге. По словам Даниила, они вместе с адвокатом были основными участниками процесса со стороны истца. Как оказалось, они же звонили риелтору Даниила с угрозами. Во время суда эти люди упорно напоминали о том, что они «не самые простые». Даниил отметил, что племянница бравировала тем, что работает в правительстве Тульской области, а ее муж — военный, начальник в одной из местных частей. Он, по словам супруги, «прошел три войны, кровь за страну проливал», а значит, как вы смеете что-то просить обратно?

Позиция адвоката Ольги по данному вопросу тоже очень странная, со слов Даниила, в одном из телефонных звонков женщина заявила: «Будьте мужчиной, оставьте ей и квартиру, и деньги!»

Помимо возврата квартиры, Ольга хочет, чтобы Даниил также компенсировал ей стоимость судебной экспертизы — 70 тысяч рублей и услуги адвоката — 400 тысяч рублей. То есть итоговые потери для Даниила, даже если кассационный суд признает решение действительным, составят больше двух миллионов рублей.

Ведь свои 1,6 миллиона рублей, потраченные на квартиру, он вряд ли когда-нибудь увидит, даже несмотря на решение суда: сторона истца прямо заявила, что будут платить по три тысячи рублей в месяц с пенсии.

Первое исковое заявление было составлено с ошибкой Источник: личный архив Даниила Волчкова Первоначально о возврате денег покупателю речи не было

Связаться с самой Ольгой или ее адвокатом не получится. Они не берут звонки от незнакомых номеров. Но мы готовы выслушать их версию событий, если они свяжутся с редакцией.

«Нельзя отбирать последнее»

Случаев, похожих на тот, что произошел с Даниилом, по стране тысячи. Сам он состоит в одной из групп пострадавших — сейчас там 200 человек. Хотя еще два месяца назад было всего 60.

«Нельзя отбирать у людей последнее. К примеру, есть человек из Уфы, который продал три квартиры и взял огромную ипотеку, чтобы переехать в Москву. И теперь он ютится с семьей в съемной квартире и ипотечным платежом в 400 тысяч. Или есть женщина, у которой на СВО без вести пропали муж и сын. Их всех обманули по этой схеме. И если подумать, рано или поздно появится человек, который, потеряв всё таким образом, может пойти на отчаянный шаг», — считает Даниил.

Даниил всё-таки написал заявление в полицию против Ольги, обвиняя ее в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас отделение полиции «Привокзальный» проводит проверку по нему.

По словам Даниила, ему еще повезло, ведь он решил отложить ремонт в квартире, который планировал начать сразу после покупки.

«Могу дать несколько советов, которые мы обсуждали с моим юристом. Если суд первой инстанции принял решение в пользу продавца, старайтесь максимально тянуть время. В кассационных судах практика понемногу складывается в пользу покупателей, но ждать пока приходится долго. Особенно сейчас мы рассчитываем на Верховный суд, который должен будет принять решение 16 декабря. Либо рынок „вторички“ умрет, либо закон встанет на стороне честных покупателей», — считает Даниил.

В кассации по стране есть уже 10 решений о том, чтобы оставить квартиру за покупателем. Это мало, но хоть что-то.