Дом с кокошником. Семья купила квартиру в столетнем особняке: история одного ремонта

Виктория и Сергей решили осуществить мечту миллениалов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Виктория и Сергей из Краснодара стали счастливыми обладателями квартиры площадью 33 квадрата в доме — памятнике архитектуры. Здание было построено еще в начале прошлого столетия. Сейчас они на начальном этапе ремонта, но уже столкнулись с сюрпризами из прошлого. 93.RU встретились с супругами и узнали, почему они решили вложиться в старый жилой фонд и сколько на это нужно средств и сил.

«Страшно было очень»

Дом в центре Краснодара на Кирова, 70 не выглядит как привычный многим исторический особняк — более чем за 100 лет жизни облик здания сильно изменился. Некоторые элементы фасада и родная дореволюционная дверь до наших дней не дожили. Хотя здание — объект культурного наследия, любые изменения в его фасаде должны согласовываться.

Дом периода эклектики в кирпичных формах, построен в период 1900–1910 годов. На первом фото — 1985 год Источники: myekaterinodar.ru, Дарья Паращенко / 93.RU

Над одним из окон на втором этаже сохранился оригинальный сандрик, напоминающий кокошник. Это окно той квартиры, которую купили Виктория и Сергей. Вместе с покупкой появился и блог — «Дом с кокошником», где семья показывает этапы ремонта.

Справа на окне виден тот самый кокошник Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Викторию давно увлекают старинные находки и возможность вдохнуть в них новую жизнь. Так, медленно, но верно от винтажных вещей дошло до квартиры. Как говорит муж Сергей, «она вынашивала эту идею долго, как слоненка».

«Последние годы мы путешествовали по России на машине и останавливались в старых квартирах. Особенно меня зацепила квартира в Выборге в отреставрированном доходном доме. И когда мы вернулись, я уже внимательнее смотрела объявления, искала варианты в центре, где еще можно сохранить оригинальные детали интерьера и по силам сделать ремонт», — рассказывает Вика.

1985 / 2025 Источники: myekaterinodar.ru, Дарья Паращенко / 93.RU

Краснодарку привлек тот самый кокошник на окне, и она несколько месяцев следила за объявлением о продаже квартиры на Кирова. Такой «лот» долго не уходил с молотка, видимо, дожидаясь своих заботливых владельцев. Супруги за это время успели посмотреть и другой вариант, но там жилье было совсем в жутком состоянии.

Вход в дом со двора. У входа стоит коллекция кактусов соседа наших героев Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«А тут мы пришли, и муж говорит: „Не так уж и страшно“. Что странно, потому что страшно было очень, — смеясь говорит Виктория. — Мы привели сюда родителей, у них был опыт владения „частичками“ в центре. Они пришли и сказали, что в целом интересная квартира. Что странно вдвойне, потому что это обычно интересно мне, а адекватным людям — нет».

Дешевое жилье, но есть нюансы

Квадратные метры обошлись паре в 3 миллиона 350 тысяч рублей. Небольшая квартира с шикарными потолками высотой в 4 метра состоит из двух комнат. Та, что побольше, — это гостиная, окна здесь выходят на Свято-Троицкий собор с его зелеными куполами. Помещение поменьше было изначально разделено на небольшую кухоньку, санузел и комнатку, куда помещалась одна кровать. Прежние жильцы пытались надстроить второй уровень для спального места, но лестницу так и не доделали.

Видео, как выглядела квартира сразу после покупки Источник: dom.s.kokoshnikom / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новые владельцы за полгода с момента покупки успели расчистить пространство: убрали межкомнатные деревянные перегородки советских времен, добрались до оригинального потолка в области кухни, который прошлые хозяева заделали картонными панелями, и выкинули хлам.

Более темная часть потолка годами скрывалась за картонками в кухонной зоне Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Основные сложности сейчас с коммуникациями, потому что это был дореволюционный доходный дом, который позже „уплотняли“, хаотично разделив помещения. Кому-то досталась вода, а кому-то нет, и дальше трубы тянули к себе как могли. Например, на второй этаж к нам водопроводная труба идет через соседскую кладовку. И с электричеством то же самое. Мы когда переоформляли на себя договор, пришел электрик, он так грустно смотрел на кучу проводов на углу дома, тяжко вздыхал, а потом позвонил кому-то и говорит: „Тут старый центр, как всегда. Принимаем?“ — рассказывает Виктория.

Среди сюрпризов, как говорит пара, «непонятные провода и непонятные трубы в неожиданных местах». Сергея уже раз ударило током. Соседи в решении головоломок помочь не могут: сами не знают что, откуда и куда может идти. Неожиданные находки скрывались и в стенах — на них Сергей и Вика наткнулись, когда сняли штукатурку.

«Увидели, что в кирпичной кладке есть куски, которые заложены в более позднее время. Например, видно, что дымоход и печка появились позже. Или вот кусок стены, который просто болтается в воздухе. Я даже не знаю, на чем он там держится», — говорит Сергей.

На фото как раз видно новую и старую кирпичные кладки. Слева была печь, а справа ребята нашли сажу Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Виктория добавляет, что на одной стене кирпичная кладка идет аркой, которая, вероятно, продолжается уже в другой квартире.

«Чей дымоход и чья сажа, мы не понимаем. И в идеальном мире, наверное, это надо бы всё вычистить и переложить, но мы боимся это трогать. Страшно, потому что это может просто всё упасть», — пожимает плечами хозяйка.

Здесь была печь Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Изначально паре хотелось сохранить в интерьере оригинальный кирпич, но с учетом новых вводных они решили укрепить кладку, а затем заштукатурить и покрасить стены.

Сейчас супруги занимаются полом. Сняли родные доски, вычистили всё, что было под ними, и собираются класть утеплитель, делать шумоизоляцию, потому что слышимость здесь фантастическая. Соседи слышат каждый шаг по квартире.

Идет работа по обновлению пола Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Была идея сохранить доски, вернуть их обратно, но сейчас посмотрим, как у нас это получится, потому что на кухне они были чем-то залиты и прогнили. Тут точно часть заменим», — говорит Вика. Но что точно будет сохранено, так это потолок и двери.

Входную дверь ребята отреставрируют Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ремонт на миллион — возможно ли это сейчас?

В договоре купли-продажи говорилось, что новые владельцы в курсе о приобретении имущества в объекте культурного наследия. Но каких-то обременений на этот счет нет — ничего, что представляло бы историческую ценность, внутри квартир уже не осталось. Есть только одно условие — не трогать фасад.

Проект и ремонт пока делают своими силами. Основная часть работ лежит на главе семьи Сергее. У мужчины математическое образование, он преподаватель. Навыки по ведению масштабного ремонта Сергей осваивает на месте, иногда поглядывая видео от мастеров. На вопрос, как он согласился на авантюру жены, отвечает: «Я же ее люблю», добавляя, что супруга у него «эстетка, интеллектуалка и любительница красоты».

Сергей поддерживает идеи жены Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Семья также получает пассивный доход от аренды небольшой коммерческой недвижимости. Средств хватает и на жизнь, и на ремонт. Но пока безумных вложений в историческую квартиру не было. Как говорит Сергей, «ломать — не строить». Из самого дорогого на сегодняшний день — многократный вывоз мусора. И проект от газовиков за 15 тысяч рублей.

«Если нам повезет, то уложимся примерно в миллион, если нет, то больше», — говорит Сергей.

«Мы так давно делали ремонт у себя в квартире, что я сейчас слабо ориентируюсь в ценах. Я понимаю, что это как-то страшно, жутко дорого, но я еще не поняла, насколько», — дополняет Виктория.

На реставрацию потолка, по оценкам специалистов, требуется около 250 тысяч рублей. Это без материалов, только за работу. Но супруги еще в раздумьях: может быть, получится сделать самим.

«Мы обращались к дизайнеру по потолку как раз, и за полчаса она в разговоре раз пять сказала, что мы не справимся, не сделаем и нужны специалисты. На шестой раз, я уже думаю… В конце концов, что значит, мы не справимся? Ни слова больше», — уверенно говорит краснодарец.

Посмотрев на потолки в квартире, понимаешь, почему пара решила купить ее Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

По оптимистичному плану Сергея, квартира будет готова к приему гостей к лету 2026 года. За это время нужно сделать новый санузел, небольшую кухню с обеденной зоной, второй этаж со спальным местом и винтовой лестницей вниз. В гостиной Виктория хочет поставить современный диван и проектор. Главным акцентом в интерьере станет отреставрированная мебель советского времени, которую краснодарка собирает среди родных, знакомых и уже успела подписаться на местный «мусорный чат», где охотники за винтажем делятся координатами находок.

Реставрация межкомнатной двери уже начата Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

После завершения ремонта супруги жить здесь не собираются: для семьи с двумя детьми и собакой слишком мало места. В планах — сдавать пространство в аренду для посуточного проживания или для проведения камерных мероприятий.