Как не попасться на удочку мошенников при покупке квартиры: красные и зеленые флаги

Покупка квартиры — серьёзный шаг, который требует максимальной осторожности. Особенно в свете последних событий, когда рынок недвижимости потряс «эффект Долиной». Старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин, поделился важными рекомендациями о том, как обезопасить себя при сделке с недвижимостью.

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

Главный принцип безопасной покупки — тщательно проверить, кто продаёт квартиру и что именно предлагает. При этом важно собрать доказательства своей осмотрительности, чтобы в случае спора вас признали добросовестным покупателем.

Первым делом необходимо обратиться в Росреестр и получить свежую выписку ЕГРН о правах и обременениях, а также расширенную выписку об истории переходов права. Тревожными сигналами могут стать частые перепродажи за короткий срок, цепочка дарений между незнакомыми людьми или недавние судебные разбирательства по объекту. Напротив, прозрачная история с несколькими сделками по понятным основаниям (приватизация, наследство, купля-продажа) — хороший знак.

Особое внимание следует уделить людям, чьи права могут быть нарушены. Нужно выяснить, нет ли среди собственников или проживающих несовершеннолетних, недееспособных или бывших членов семьи, сохранивших право пользования. Продавец обязан предоставить справку о зарегистрированных по адресу и документы, подтверждающие отсутствие пожизненного права проживания. Если квартира приобреталась в браке, обязательно требуется нотариальное согласие супруга на продажу.

Не менее важна проверка самого продавца. Необходимо убедиться в подлинности его паспорта и документов. Если продажу осуществляет доверенное лицо, нужно проверить, чтобы доверенность была нотариальной, действующей и не отозванной.

«Имеет смысл посмотреть открытые реестры: исполнительные производства на сайте ФССП, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела. Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — повышенный риск последующего оспаривания сделки», — рассказал Филипп Терехин агентству «Прайм».

Поведение продавца и условия сделки также могут многое рассказать. Насторожить должны неадекватное поведение, отказ от медицинского освидетельствования, заметно заниженная цена при одновременной спешке с продажей. Опасными признаками также являются требования передать деньги наличными без участия банка, аккредитива или банковской ячейки.

Здоровая ситуация складывается, когда расчёты проходят через банк, а доступ к деньгам продавец получает только после регистрации права собственности на покупателя. В договоре подробно прописывается схема расчётов.

Положительными признаками считаются: наличие у продавца полного комплекта правоустанавливающих документов, готовность предоставить выписку ЕГРН и справки, спокойное отношение к участию вашего юриста и проверкам по открытым базам. В договоре купли-продажи должны быть прописаны заверения продавца об отсутствии скрытых прав третьих лиц, споров, арестов и обременений, а также указана его ответственность в случае обнаружения проблем. В конце сделки подписывается подробный акт приёма-передачи с перечислением всех переданных документов.

«Ваша главная задача — не верить на слово, а собирать документальные доказательства своей осмотрительности. Когда вы проведёте все необходимые проверки, риск столкнуться с мошенниками резко снижается, а шансы быть признанным добросовестным приобретателем существенно возрастают», — подытожил Филипп Терехин.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно обезопасить себя при покупке недвижимости и избежать неприятных сюрпризов в будущем.

