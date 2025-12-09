Купили квартиру, но всё равно оказались на улице: за что вас могут выселить из своего жилья

Выселить из квартиры может только суд Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Даже если вы собственник жилья, у вас всё равно есть риск лишиться недвижимости. Это возможно из-за частого нарушения прав соседей или самовольной перепланировки. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«На практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд. Например, это систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий», — отметил Якубовский.

Также жилье могут изъять из-за использования не по назначению. Например, если квартиру превращают в хостел, склад, коммерческую точку, от чего страдает весь дом. Как правило, в таких случаях суд встает на сторону других жильцов, пишет РИА Новости.

«Отдельное основание касается самовольных перепланировок. Если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома, а требования устранить нарушение не выполняются, это также может привести к принудительной продаже квартиры», — добавил парламентарий.

Выселить человека из квартиры за нарушения не могут ни управляющая компания, ни администрация дома. Решение об этом принимается только через суд и при наличии доказательств о вреде другим жильцам.