Невозможное возможно: россиянам назвали способы сэкономить при покупке жилья. Несколько рабочих вариантов

Некоторым приходится брать ипотеку на десятки лет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

У россиян есть несколько способов сэкономить на ипотеке. Как рассказал инвестиционный советник в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев, один из основных — досрочное погашение кредита.

Чтобы уменьшить остаток задолженности, снизить начисляемые проценты и ускорить выход из ипотеки, он советует вносить дополнительные платежи сверх ежемесячного графика.

«Существует несколько вариантов досрочного погашения: сокращение срока кредита, при котором ежемесячный платеж остается прежним, но кредит закрывается быстрее, и снижение ежемесячного платежа, что уменьшает нагрузку на бюджет», — рассказал Варфоломеев порталу Lenta.ru.

Он рекомендует погашать долг досрочно, даже с помощью небольших сумм. При этом нужно регулярно писать в банк заявления о досрочном погашении ипотеки.

Еще один рабочий способ сэкономить — налоговый вычет по ипотеке. Покупатели недвижимости могут компенсировать до 650 тысяч рублей: максимальный возврат — 260 тысяч рублей с покупки и 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке.

«Оформление вычета возможно через работодателя или налоговую инспекцию, при этом важно наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ», — объяснил эксперт.

Кроме того, в стране есть несколько программ, которые помогают обзавестись жильем семьям. Среди них семейная ипотека, субсидия на погашение ипотеки и программа «Молодая семья». О том, кто может на них рассчитывать и как их получить, рассказали подробно в этом материале.