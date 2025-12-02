Подаренную (и даже купленную) квартиру могут забрать в течение 10 лет: почему и как себя обезопасить

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру можно оспорить только в течение трех лет после сделки, оказалось мифом. Об этом завил генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По словам эксперта, в некоторых случаях споры о праве собственности могут длиться до десяти лет с момента возникновения проблемы.

«Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — рассказал Терехин агентству «Прайм».

Дарственную могут оспорить не только непосредственные участники сделки, но и другие заинтересованные лица. Особенно рискованными считаются случаи, когда у дарителя есть наследники, кредиторы, супруг или супруга.

Основные причины для оспаривания:

Недееспособность дарителя на момент подписания

Мнимость сделки для сокрытия имущества

Оформление дарения вместо реальной продажи

Интересно, что хотя вероятность оспаривания выше в первые годы после сделки, риск сохраняется и спустя длительное время. Главное условие — уложиться в общий предельный срок и доказать, когда сторона узнала о нарушении своих прав.

При этом лишиться квартиры может и добросовестный покупатель. Это возможно в случае, если суд признает недействительной исходную сделку дарения, предупредил Терехин. Полностью такого исхода избежать нельзя, но есть способы минимизировать риски, рассказал эксперт.

Как обезопасить себя при покупке:

Тщательно проверять историю объекта

Изучать выписку из ЕГРН

Запрашивать документы о дееспособности дарителя

Анализировать семейное положение сторон

При сомнениях консультироваться с юристом

Рассматривать возможность страхования титула

Эти простые меры помогут значительно снизить риск потери квартиры из-за возможных судебных разбирательств в будущем.