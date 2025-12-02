Подаренную (и даже купленную) квартиру могут забрать в течение 10 лет: почему и как себя обезопасить

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру можно оспорить только в течение трех лет после сделки, оказалось мифом. Об этом завил генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По словам эксперта, в некоторых случаях споры о праве собственности могут длиться до десяти лет с момента возникновения проблемы.
«Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — рассказал Терехин агентству «Прайм».
Дарственную могут оспорить не только непосредственные участники сделки, но и другие заинтересованные лица. Особенно рискованными считаются случаи, когда у дарителя есть наследники, кредиторы, супруг или супруга.
Основные причины для оспаривания:
Недееспособность дарителя на момент подписания
Мнимость сделки для сокрытия имущества
Оформление дарения вместо реальной продажи
Интересно, что хотя вероятность оспаривания выше в первые годы после сделки, риск сохраняется и спустя длительное время. Главное условие — уложиться в общий предельный срок и доказать, когда сторона узнала о нарушении своих прав.
При этом лишиться квартиры может и добросовестный покупатель. Это возможно в случае, если суд признает недействительной исходную сделку дарения, предупредил Терехин. Полностью такого исхода избежать нельзя, но есть способы минимизировать риски, рассказал эксперт.
Как обезопасить себя при покупке:
Тщательно проверять историю объекта
Изучать выписку из ЕГРН
Запрашивать документы о дееспособности дарителя
Анализировать семейное положение сторон
При сомнениях консультироваться с юристом
Рассматривать возможность страхования титула
Эти простые меры помогут значительно снизить риск потери квартиры из-за возможных судебных разбирательств в будущем.