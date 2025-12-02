НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подаренную (и даже купленную) квартиру могут забрать в течение 10 лет: почему и как себя обезопасить

Подаренную (и даже купленную) квартиру могут забрать в течение 10 лет: почему и как себя обезопасить

Разбираемся в тонкостях вопроса

766
Эксперт рассказал, как обезопасить себя при покупке квартиры

Эксперт рассказал, как обезопасить себя при покупке квартиры

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру можно оспорить только в течение трех лет после сделки, оказалось мифом. Об этом завил генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По словам эксперта, в некоторых случаях споры о праве собственности могут длиться до десяти лет с момента возникновения проблемы.

«Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — рассказал Терехин агентству «Прайм».

Дарственную могут оспорить не только непосредственные участники сделки, но и другие заинтересованные лица. Особенно рискованными считаются случаи, когда у дарителя есть наследники, кредиторы, супруг или супруга.

Основные причины для оспаривания:

  • Недееспособность дарителя на момент подписания

  • Мнимость сделки для сокрытия имущества

  • Оформление дарения вместо реальной продажи

Интересно, что хотя вероятность оспаривания выше в первые годы после сделки, риск сохраняется и спустя длительное время. Главное условие — уложиться в общий предельный срок и доказать, когда сторона узнала о нарушении своих прав.

При этом лишиться квартиры может и добросовестный покупатель. Это возможно в случае, если суд признает недействительной исходную сделку дарения, предупредил Терехин. Полностью такого исхода избежать нельзя, но есть способы минимизировать риски, рассказал эксперт.

Как обезопасить себя при покупке:

  • Тщательно проверять историю объекта

  • Изучать выписку из ЕГРН

  • Запрашивать документы о дееспособности дарителя

  • Анализировать семейное положение сторон

  • При сомнениях консультироваться с юристом

  • Рассматривать возможность страхования титула

Эти простые меры помогут значительно снизить риск потери квартиры из-за возможных судебных разбирательств в будущем.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Квартира Сделка Дарение
