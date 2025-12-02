НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нарвалась на мошенников и отхватила хейта. Как «схема» Долиной стала народным мемом и почему певицу отменяют в соцсетях

Нарвалась на мошенников и отхватила хейта. Как «схема» Долиной стала народным мемом и почему певицу отменяют в соцсетях

В видео рассказываем о флешмобе, который развернулся против артистки

Певица Лариса Долина стала героем мемов и попала под культуру отмены после борьбы за свою квартиру в Москве. Летом 2024 года она продала квартиру матери-одиночке Полине Лурье, получила 112 миллионов, перевела их мошенникам, а когда опомнилась — пошла в суд. Он, к слову, встал на сторону артистки. Долиной вернули квартиру, мошенники получили до семи лет колонии, а вот добросовестная покупательница осталась и без недвижимости, и без денег.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Одни раскритиковали Ларису Долину и потребовали вернуть деньги матери-одиночке. Часть из них также отметила, что теперь боится продавать и покупать жилье.

«Из-за одной моей в кавычках любимой певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир, — заявила певица Слава. — Если узнает покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!»

В народе это прозвали «эффектом» или «схемой» Долиной. К флешмобу присоединились и звёзды. Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым записала ироничное видео, в котором «просит суд» возместить ей деньги за поездку в Китай. К критике присоединились также актер Никита Джигурда, певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов. «Отменять» артистку стали и различные рестораны и сети общепита. При этом некоторые встали на защиту Ларисы Долиной.

Директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что не видит никакой «культуры отмены», несмотря на то, что в ее сторону льется много злости. Он также отметил, что участники флешмоба занимаются «дешевым пиаром».

Подробнее о том, как общество отреагировало на возврат квартиры Долиной, — смотрите в видео MSK1.RU.

После случая с народной артисткой РФ схема стала очень популярной. Пожилые люди со всей страны стали продавать свое жилье, а позже заявляли о мошенничестве. Так покупатели вновь оставались без квартир и денег.

На это обратили внимание и в Госдуме. Депутаты предложили в такой ситуации аннулировать сделку и оставлять выкупленное жилье не обманутому мошенниками продавцу, а покупателю.

Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Гость
12 минут
Справедливости ради: весь негатив на Долину льётся не из-за её личности, а из-за того, что ради неё попрали закон, да ещё и пытаются спекулировать на этом... Она лишь громоотвод для народного мнения.
Гость
13 минут
Это конец карьере.
