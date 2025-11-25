Как в России будут бороться с «бабушкиной схемой» при продаже квартир — подробности нового закона

В России планируют ввести семидневный «период охлаждения» при продаже квартир. Такая мера призвана решить проблему с мошенничеством при продаже жилья и последующим оспариванием сделки. Законопроект в Госдуму на рассмотрение внесли депутаты Сергей Миронов и Михаил Делягин.

Изменения планируют внести в закон «О государственной регистрации недвижимости». Предполагается, что регистрация сделки будет проводиться только по истечении семи дней со дня заключения договора купли-продажи.

«За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», — пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить деньги от продажи квартиры только после официальной передачи собственности новому владельцу. При таких сделках исключается расчет наличными, деньги за недвижимость можно получить только на банковский счет.

Также предлагается обязать продавца при продаже единственного жилья доказать, что у него будет место для проживания. Для этого ему необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец будет проживать после продажи квартиры.

Новый законопроект разрабатывают в связи с участившимися случаями мошенничества при продаже жилья с пожилыми гражданами. После завершения сделки продавец заявляет об обмане злоумышленниками, а покупатель лишается и денег, и жилья.

Отметим, что в России может заработать новый механизм для защиты людей от обмана при продаже их единственного жилья. Планируется, что все сделки будут проходить через специальный эскроу-счет. Как считают авторы инициативы, это поможет избежать мошенничества и защитит интересы покупателей.