НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

6 м/c,

ю-з.

 744мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Новые авиарейсы
«Умные решения»
Умерла долгожительница
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Недвижимость Как в России будут бороться с «бабушкиной схемой» при продаже квартир — подробности нового закона

Как в России будут бороться с «бабушкиной схемой» при продаже квартир — подробности нового закона

При сделках с недвижимостью введут семидневный «период охлаждения»

107
В России участились случаи мошенничества с пожилыми людьми | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ России участились случаи мошенничества с пожилыми людьми | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России участились случаи мошенничества с пожилыми людьми

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России планируют ввести семидневный «период охлаждения» при продаже квартир. Такая мера призвана решить проблему с мошенничеством при продаже жилья и последующим оспариванием сделки. Законопроект в Госдуму на рассмотрение внесли депутаты Сергей Миронов и Михаил Делягин.

Изменения планируют внести в закон «О государственной регистрации недвижимости». Предполагается, что регистрация сделки будет проводиться только по истечении семи дней со дня заключения договора купли-продажи.

«За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», — пояснил Миронов ТАСС.

При этом продавец сможет получить деньги от продажи квартиры только после официальной передачи собственности новому владельцу. При таких сделках исключается расчет наличными, деньги за недвижимость можно получить только на банковский счет.

Также предлагается обязать продавца при продаже единственного жилья доказать, что у него будет место для проживания. Для этого ему необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец будет проживать после продажи квартиры.

Новый законопроект разрабатывают в связи с участившимися случаями мошенничества при продаже жилья с пожилыми гражданами. После завершения сделки продавец заявляет об обмане злоумышленниками, а покупатель лишается и денег, и жилья.

Отметим, что в России может заработать новый механизм для защиты людей от обмана при продаже их единственного жилья. Планируется, что все сделки будут проходить через специальный эскроу-счет. Как считают авторы инициативы, это поможет избежать мошенничества и защитит интересы покупателей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Квартира Недвижимость Продажа Мошенник Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление