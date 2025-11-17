НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Готовы к переменам? Правила ипотеки хотят поменять

Готовы к переменам? Правила ипотеки хотят поменять

Купить квартиру станет проще

Разница в стоимости первичного и вторичного жилья в России продолжает расти

Россияне стали массово жаловаться на недоступность жилья. Поэтому депутаты Госдумы РФ предложили расширить программу семейной ипотеке на вторичку. Идею уже поддержали представители Либерального-демократической партии России (ЛДПР) и Коммунистической партии РФ (КПРФ).

Расширение на вторичку

Сейчас россияне могут приобрести вторичное жилье по льготной ставке ипотеки в размере 6% лишь в 901 городе, где ведётся строительство не более двух домов. При этом разница в стоимости первичного и вторичного жилья в России продолжает расти и уже составляет более 60%.

Ранее около 40% респондентов в России назвали ипотеку со ставкой до 5% доступной. Еще 50,9% россиян уверены, что именно высокие цены на недвижимость делают ипотеку недостижимой. А 32,5% считают, что главная проблема в снижении реальных доходов населения, 3,7% винят в этом ужесточение условий банками, а 3,3% — сокращение госпрограмм.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата — 65 тыс. рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс.? Никак. Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — сказал парламентарий «Известиям».

Порог первоначального взноса по пяти льготным программам

Размер первоначального взноса по ипотеке тоже хотят изменить. Он должен быть не выше 20%. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат считает, что несмотря на сроки, проценты и ставки по ипотеке, высоким остается первоначальный взнос даже по льготным программам. Из-за этого многие россияне не могут позволить себе оформить жилищный кредит.

«Наша фракция „Справедливая Россия“ давно говорит об этом и настаивает, что как минимум по льготным программам должен быть законодательно закреплен максимальный порог первоначалки на уровне не выше 20%. Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%. При стоимости жилья в 6 млн и региональных невысоких зарплатах откуда людям взять 3 млн только на первый платеж, необходимый для вхождения в программу? Полагаю, эти моменты самое время пересмотреть. Особенно в случае, если решение о повышении процента по льготным программам все же будет принято», — заявил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

Известно, что до конца года Госдума может принять новый закон о семейной ипотеке. Он введет дифференцированную ставку — чем больше у семьи детей, тем ниже будет ставка. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Узнайте, как Минфин меняет правила льготных кредитов на жилье. Мы разбирались, как эта реформа может отразиться на людях и бизнесе.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Недвижимость Госдума Вторичное жилье Льготная ипотека Депутат
