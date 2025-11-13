Продавать жилье станет сложнее: все ради защиты от мошенников — детали

В России может заработать новый механизм для защиты людей от обмана при продаже их единственного жилья. Планируется, что все сделки будут проходить через специальный эскроу-счет. Как считают авторы инициативы, это поможет избежать мошенничества и защитит интересы покупателей.
Эскроу-счет — это банковский инструмент, обеспечивающий безопасность проведения расчетов между покупателем и продавцом. Также известен как условный счет, поскольку передача средств осуществляется исключительно при выполнении заранее оговоренных условий.
«В целях усиления защиты имущественных прав граждан предлагается внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения», — цитирует ТАСС текст документа, который разработали депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.
Депутаты считают, что для того, чтобы закон заработал, нужно закрепить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) статус «единственного жилья». Деньги, которые продавец получает за квартиру, должны быть переведены ему только после того, как право собственности на квартиру зарегистрировано в Росреестре и прошло 48 часов с момента регистрации.
В этот период банк, Росреестр и полиция должны иметь возможность быстро проверить, нет ли признаков мошенничества. Продавец тоже имеет право заявить, что его заставили продать квартиру. Если он об этом не сообщает, то деньги переводятся автоматически. Также допускается ускоренный перевод денежных средств, но при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков.