Продавать жилье станет сложнее: все ради защиты от мошенников — детали

В стране хотят закрепить статус «единственного жилья» Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В России может заработать новый механизм для защиты людей от обмана при продаже их единственного жилья. Планируется, что все сделки будут проходить через специальный эскроу-счет. Как считают авторы инициативы, это поможет избежать мошенничества и защитит интересы покупателей.

Эскроу-счет — это банковский инструмент, обеспечивающий безопасность проведения расчетов между покупателем и продавцом. Также известен как условный счет, поскольку передача средств осуществляется исключительно при выполнении заранее оговоренных условий.

«В целях усиления защиты имущественных прав граждан предлагается внедрение обязательного порядка расчетов через эскроу-счет при отчуждении единственного жилого помещения», — цитирует ТАСС текст документа, который разработали депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Депутаты считают, что для того, чтобы закон заработал, нужно закрепить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) статус «единственного жилья». Деньги, которые продавец получает за квартиру, должны быть переведены ему только после того, как право собственности на квартиру зарегистрировано в Росреестре и прошло 48 часов с момента регистрации.