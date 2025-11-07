Там снесли старинный дом: в центре Ярославля хотят построить новый офисный центр. Смотрим проект

В Ярославле хотят построить пятиэтажный офисный центр на Пятницкой улице, 4 в Ленинском районе. Раньше на этом месте располагался деревянный исторический дом, но в 2023 году его снесли , хотя изначально речь шла о восстановлении кровли .

Информация о планируемой застройке появилась на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Были объявлены общественные обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия во время строительства здания.

«Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ», — говорится в проекте.

В документах указано, что во время строительства не будет оказано влияние на объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой Ярославля» XI–XVII века. А вот для сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Параскевы Пятницы в Калачной слободе» 1747 года, 1868 года на Пятницкой улице, 5 нужно будет принять ряд мер. Например, складировать стройматериалы на расстоянии более 30 метров от объекта культурного наследия и другие.

Здание хотят разместить на участке, где был расположен старинный деревянный дом

Судя по данным, опубликованным на сайте службы, общественные обсуждения будут длиться с 1 по 17 ноября 2025 года.

Также указано, что проект по обеспечению сохранности объектов культурного наследия во время строительства здания заказала компания «Лама Инвест».

ООО «Лама Инвест» было образовано в 2007 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на улице Тургенева, 22. Основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

У фирмы один владелец — Елена Солина. Указано, что в 2024 году компания сработала с убытком в 138 тысяч рублей.