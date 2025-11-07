НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Недвижимость Там снесли старинный дом: в центре Ярославля хотят построить новый офисный центр. Смотрим проект

Там снесли старинный дом: в центре Ярославля хотят построить новый офисный центр. Смотрим проект

По этому вопросу назначили общественные обсуждения

496
Что хотят построить в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, проектная документацияЧто хотят построить в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, проектная документация

Что хотят построить в центре Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, проектная документация

В Ярославле хотят построить пятиэтажный офисный центр на Пятницкой улице, 4 в Ленинском районе. Раньше на этом месте располагался деревянный исторический дом, но в 2023 году его снесли, хотя изначально речь шла о восстановлении кровли.

Информация о планируемой застройке появилась на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Были объявлены общественные обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия во время строительства здания.

«Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ», — говорится в проекте.

В документах указано, что во время строительства не будет оказано влияние на объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой Ярославля» XI–XVII века. А вот для сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Параскевы Пятницы в Калачной слободе» 1747 года, 1868 года на Пятницкой улице, 5 нужно будет принять ряд мер. Например, складировать стройматериалы на расстоянии более 30 метров от объекта культурного наследия и другие.

Так будет выглядеть фасад офиса | Источник: проектная документацияТак будет выглядеть фасад офиса | Источник: проектная документация

Так будет выглядеть фасад офиса

Источник:

проектная документация

Здание хотят разместить на участке, где был расположен старинный деревянный дом | Источник: проектная документацияЗдание хотят разместить на участке, где был расположен старинный деревянный дом | Источник: проектная документация

Здание хотят разместить на участке, где был расположен старинный деревянный дом

Источник:

проектная документация

Судя по данным, опубликованным на сайте службы, общественные обсуждения будут длиться с 1 по 17 ноября 2025 года.

Стройка планируется на свободном участке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтройка планируется на свободном участке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стройка планируется на свободном участке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также указано, что проект по обеспечению сохранности объектов культурного наследия во время строительства здания заказала компания «Лама Инвест».

ООО «Лама Инвест» было образовано в 2007 году. Компания зарегистрирована в Ярославле на улице Тургенева, 22. Основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

У фирмы один владелец — Елена Солина. Указано, что в 2024 году компания сработала с убытком в 138 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали историю здания, на месте которого собрались возводить офисный центр. После того как строение снесли, прокуратура по инициативе властей организовала проверку.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
281947982
2 минуты
Строят очередное убожество, на месте снесённого дома, памятника деревянный архитектуры в 2023 году, под шумок первомайских праздников. Скоро в городе смотреть не на что будет.
Гость
36 минут
Для кого все это строят. Кто это купит?
