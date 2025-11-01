НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сметут, не глядя: какие квартиры разбирают в аренду в Ярославле

Сметут, не глядя: какие квартиры разбирают в аренду в Ярославле

Аналитик Группы компаний «Метро» Мария Абрамова рассказала порталу 76.RU, какие квартиры сейчас пользуются наибольшим спросом у арендаторов.

«Никто больше не хочет жить в квартире с коврами на стенах и мебелью из 80-х. Реально востребованные квартиры — с современным ремонтом и минимум мебели, новой техникой (стиральной машиной, посудомойкой, кондиционером и т. д.), наличием рядом различной инфраструктуры, чистым подъездом и адекватными соседями», — рассказала эксперт.

По словам Марии Абрамовой, арендаторы даже готовы платить больше, если квартира отвечает их ожиданиям. А «бабушкин ремонт» уходит в прошлое — такие варианты простаивают месяцами или сдаются с большими скидками.

Самые востребованные квартиры — евродвушки и студии с грамотной планировкой.

Евродвушка — это квартира с одной спальней и большой кухней-гостиной.

По данным ГК «Метро», 66% спроса по аренде приходится на «однушки» (в их число входят и евродвушки). Второе место занимают двухкомнатные квартиры — 31%. Жилье большей площади привлекает только 3% арендаторов.

«Семьи, которые нуждаются в больших квартирах предпочитают брать ипотеку, несмотря на достаточно высокие ставки, по возможности реализовать различные виды сертификатов, а не снимать жилье», — пояснила Мария Абрамова.

Средняя стоимость однокомнатных квартир, по данным на август 2025 года, в Ярославле составляла 20 150 рублей в месяц (рост за год на 15,1%), двухкомнатных — 24 100 рублей (рост за год на 15%), трехкомнатных — 32 000 рублей (рост за год на 18,5%).

