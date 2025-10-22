НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дома до 18 этажей: в спальном районе Ярославля 12,5 гектара земли размежуют под застройку

Дома до 18 этажей: в спальном районе Ярославля 12,5 гектара земли размежуют под застройку

В Дзержинском районе Ярославля размежуют землю под новую застройку. Соответствующее постановление 21 октября подписал мэр города Артем Молчанов.

Территория находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской (в районе дома № 29 по улице Громова, где расположен гаражный кооператив «Памир»). Площадь участка -12,5 гектаров. В постановлении указано, что на площадке планируется строительство среднеэтажных и многоэтажных жилых домов общей площадью 38 000 кв. метров и детского садика на 220 мест.

Согласно правилам землепользования и застройки Ярославля, среднеэтажная жилая застройка предполагает размещение домов высотой от 5 до 8 этажей, многоэтажная — от 9 до 18 этажей.

Участок находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской | Источник: мэрия ЯрославляУчасток находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской | Источник: мэрия Ярославля

Участок находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской

Источник:

мэрия Ярославля

В постановлении указано, что с инициативой о межевании выступило физическое лицо. Проект планировки и межевания территория инициатор проведет за свои средства.

По информации публичной кадастровой карты сейчас в границы территории под межевание входит семь участков. Назначение части из них — строительство фабрики, ремонт автомобилей, склады.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
55 минут
Интересно, когда у руководителей появится парадигма "достатка", а не "больше"? Загнать бы их в час-пиковый автобус для наслаждения от результатов деятельности в таком ключе развития. Может бы что-то повернулось бы в их умах в адекватность застройки.
Гость
52 минуты
отличное место в кавычках
