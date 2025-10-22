Дома до 18 этажей: в спальном районе Ярославля 12,5 гектара земли размежуют под застройку

В Дзержинском районе Ярославля может развернуться новая стройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля размежуют землю под новую застройку. Соответствующее постановление 21 октября подписал мэр города Артем Молчанов.

Территория находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской (в районе дома № 29 по улице Громова, где расположен гаражный кооператив «Памир»). Площадь участка -12,5 гектаров. В постановлении указано, что на площадке планируется строительство среднеэтажных и многоэтажных жилых домов общей площадью 38 000 кв. метров и детского садика на 220 мест.

Согласно правилам землепользования и застройки Ярославля, среднеэтажная жилая застройка предполагает размещение домов высотой от 5 до 8 этажей, многоэтажная — от 9 до 18 этажей.

Участок находится на пересечении улиц Громова и Волгоградской Источник: мэрия Ярославля

В постановлении указано, что с инициативой о межевании выступило физическое лицо. Проект планировки и межевания территория инициатор проведет за свои средства.