«Малый бизнес просто не выдержит». Эксперт предсказал рост цен на частные дома

Первый скачок цен на частные дома произойдет уже до конца 2025 года Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиа

Россию ждет новая волна роста цен на строительство частных домов. Это связано с двумя факторами: повышением ставки НДС до 22% и снижением порога доходов для упрощенной системы налогообложения НДС с 60 миллионов рублей до 10 миллионов.

По оценке экономиста Максима Марамыгина, на отдельные категории рост составит 1,2%, но с учетом того, сколько стройматериалов используются при возведении домов, здесь цены вырастут минимум на 15–20%. Такой прогноз сделал Александр Свитеньков, член президиума Федерации индивидуального жилищного строительства и преподаватель кафедры ИЖС при УрФУ.

«Вроде бы НДС изменился всего на 2% НДС и просто порог для УСН, но стройка — это сложный составной продукт, и из-за этого столько логистических, товарных и подрядных цепочек поломаются . Потому что плюс-минус все предприятия работали как малый и средний бизнес, старались ограничивать себя объемами до 60 миллионов рублей», — говорит Александр Свитеньков.

Чтобы покрыть новые расходы на налоги и закупку стройматериалов, строительным компаниям придется закладывать их в стоимость домов. Цены начнут расти уже в этом году.

Компании уже сейчас будут стараться поднимать потихонечку цены, чтобы это было планомерно. Я бы говорил, что процентов на пять дома подорожают уже ближе к Новому году и еще на десять-пятнадцать в 2026-м. Александр Свитеньков член президиума Федерации ИЖС

Он расписал, из чего складывается стоимость дома и как именно теперь изменится.

«Общая стоимость — 10 миллионов, из них материалы — это 55% цены (5,5 миллиона), работа и бригада — еще 35% (3,5 миллиона), прочие расходы — 10% (1 миллион). Из материалов только 60% приобретаются с НДС, то есть 33% цены дома находятся под влиянием налога. И рост ставки НДС увеличивает налоговую нагрузку. Всё это приведет к увеличению цен у поставщиков и в логистике, совокупно это даст еще 15–16%, а итоговая цена за дом составит уже 11,6–12 миллионов », — расписал эксперт.

Также, по его словам, из-за этого сократится и число компаний на рынке, потому что не все справятся с новыми правилами. Спрос на дома с учетом новых цен тоже снизится.

«Сейчас многие просто потеряют возможность конкурировать с крупными предприятиями, которые уже давно на рынке, у которых есть обороты. Да, у них, возможно, маржинальность меньше, но это гиганты, и рынок стремится в сторону монополизации. Малый бизнес просто не выдержит», — уверен Александр Свитеньков.

В 2026 году построить дом дешевле 10 миллионов рублей будет почти нереально Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиа

При этом прошлогодний рост цен на материалы сейчас успокоился, поэтому, если заняться возведением дома своими руками, это выйдет в два раза дешевле. Но это не значит, что и застройщики могут снижать стоимость своей работы.

«Условно, если у вас есть деньги и вы можете построить сами, не привлекая бригады, то нужно 5 миллионов, а из-за надбавочной стоимости и из-за того, что компаниям тоже нужно получать прибыль, дом в 100 квадратных метров будет стоить уже 10–12 миллионов. Средняя маржинальность по рынку сейчас — 10–15%. Простым языком, мы даже не можем заработать в этом бизнесе для развития, так не успеваем перекрыть инфляцию, а от клиента слышим только слово „дорого“ , ведь люди всё еще думают, что дом стоит 3 миллиона рублей», — объясняет Александр Свитеньков.

Получается, что рынок толкает нас строить дешево и непотребного качества, чтобы соответствовать ожиданиям клиента. Александр Свитеньков член президиума Федерации ИЖС

Еще один эксперт, вице-президент Уральской палаты недвижимости и председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов, считает, что сэкономить покупатели могут, если предпочтут процессу стройки уже готовый дом от застройщика. На такие покупки также распространяются льготные ипотечные программы, а вот компании готовы делать скидки.

«Сегодняшний рынок позволяет купить готовый дом по ценам, близким к себестоимости, потому что застройщик не может сидеть и ждать годами продажи, для него деньги — это оборотные средства, которые необходимы для функционирования. Поэтому иногда, вместо того чтобы заработать 2 миллиона с дома, застройщик будет готов заработать 700 тысяч, но быстро войти снова в стройку , загрузить бригаду, заплатить налоги, зарплаты и прочее», — говорит Эдуард Богданов.