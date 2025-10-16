НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
«Локомотив» разгромил ЦСКА
На Соколе сдали новый дом
Роман Костомаров в Ярославле
«Умные решения» в недвижимости
На что Петров пошел ради роли
Что с платными парковками
Как изменят облик Стрелки
Хартли VS Никитин
Ищут землю под новое кладбище
Чем живет рынок, проданный частнику
Недвижимость Кризис-2025 Проблема «Малый бизнес просто не выдержит». Эксперт предсказал рост цен на частные дома

«Малый бизнес просто не выдержит». Эксперт предсказал рост цен на частные дома

Первый скачок стоит ждать уже к концу года

323
Первый скачок цен на частные дома произойдет уже до конца 2025 года | Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиаПервый скачок цен на частные дома произойдет уже до конца 2025 года | Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиа

Первый скачок цен на частные дома произойдет уже до конца 2025 года

Источник:

Ольга Бурлакова / Городские медиа

Россию ждет новая волна роста цен на строительство частных домов. Это связано с двумя факторами: повышением ставки НДС до 22% и снижением порога доходов для упрощенной системы налогообложения НДС с 60 миллионов рублей до 10 миллионов.

По оценке экономиста Максима Марамыгина, на отдельные категории рост составит 1,2%, но с учетом того, сколько стройматериалов используются при возведении домов, здесь цены вырастут минимум на 15–20%. Такой прогноз сделал Александр Свитеньков, член президиума Федерации индивидуального жилищного строительства и преподаватель кафедры ИЖС при УрФУ.

«Вроде бы НДС изменился всего на 2% НДС и просто порог для УСН, но стройка — это сложный составной продукт, и из-за этого столько логистических, товарных и подрядных цепочек поломаются. Потому что плюс-минус все предприятия работали как малый и средний бизнес, старались ограничивать себя объемами до 60 миллионов рублей», — говорит Александр Свитеньков.

Чтобы покрыть новые расходы на налоги и закупку стройматериалов, строительным компаниям придется закладывать их в стоимость домов. Цены начнут расти уже в этом году.

<p>Александр Свитеньков</p><p>Александр Свитеньков</p>

Компании уже сейчас будут стараться поднимать потихонечку цены, чтобы это было планомерно. Я бы говорил, что процентов на пять дома подорожают уже ближе к Новому году и еще на десять-пятнадцать в 2026-м.

Александр Свитеньков

член президиума Федерации ИЖС

Он расписал, из чего складывается стоимость дома и как именно теперь изменится.

«Общая стоимость — 10 миллионов, из них материалы — это 55% цены (5,5 миллиона), работа и бригада — еще 35% (3,5 миллиона), прочие расходы — 10% (1 миллион). Из материалов только 60% приобретаются с НДС, то есть 33% цены дома находятся под влиянием налога. И рост ставки НДС увеличивает налоговую нагрузку. Всё это приведет к увеличению цен у поставщиков и в логистике, совокупно это даст еще 15–16%, а итоговая цена за дом составит уже 11,6–12 миллионов», — расписал эксперт.

Также, по его словам, из-за этого сократится и число компаний на рынке, потому что не все справятся с новыми правилами. Спрос на дома с учетом новых цен тоже снизится.

«Сейчас многие просто потеряют возможность конкурировать с крупными предприятиями, которые уже давно на рынке, у которых есть обороты. Да, у них, возможно, маржинальность меньше, но это гиганты, и рынок стремится в сторону монополизации. Малый бизнес просто не выдержит», — уверен Александр Свитеньков.

В 2026 году построить дом дешевле 10 миллионов рублей будет почти нереально | Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиаВ 2026 году построить дом дешевле 10 миллионов рублей будет почти нереально | Источник: Ольга Бурлакова / Городские медиа

В 2026 году построить дом дешевле 10 миллионов рублей будет почти нереально

Источник:

Ольга Бурлакова / Городские медиа

При этом прошлогодний рост цен на материалы сейчас успокоился, поэтому, если заняться возведением дома своими руками, это выйдет в два раза дешевле. Но это не значит, что и застройщики могут снижать стоимость своей работы.

«Условно, если у вас есть деньги и вы можете построить сами, не привлекая бригады, то нужно 5 миллионов, а из-за надбавочной стоимости и из-за того, что компаниям тоже нужно получать прибыль, дом в 100 квадратных метров будет стоить уже 10–12 миллионов. Средняя маржинальность по рынку сейчас — 10–15%. Простым языком, мы даже не можем заработать в этом бизнесе для развития, так не успеваем перекрыть инфляцию, а от клиента слышим только слово „дорого“, ведь люди всё еще думают, что дом стоит 3 миллиона рублей», — объясняет Александр Свитеньков.

<p>Александр Свитеньков</p><p>Александр Свитеньков</p>

Получается, что рынок толкает нас строить дешево и непотребного качества, чтобы соответствовать ожиданиям клиента.

Александр Свитеньков

член президиума Федерации ИЖС

Еще один эксперт, вице-президент Уральской палаты недвижимости и председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов, считает, что сэкономить покупатели могут, если предпочтут процессу стройки уже готовый дом от застройщика. На такие покупки также распространяются льготные ипотечные программы, а вот компании готовы делать скидки.

«Сегодняшний рынок позволяет купить готовый дом по ценам, близким к себестоимости, потому что застройщик не может сидеть и ждать годами продажи, для него деньги — это оборотные средства, которые необходимы для функционирования. Поэтому иногда, вместо того чтобы заработать 2 миллиона с дома, застройщик будет готов заработать 700 тысяч, но быстро войти снова в стройку, загрузить бригаду, заплатить налоги, зарплаты и прочее», — говорит Эдуард Богданов.

<p>Эдуард Богданов</p><p>Эдуард Богданов</p>

Строить сейчас, наверное, всё-таки долго и страшновато, а готовые предложения тем и хороши, что купить дом и переехать можно быстро, а цена может быть интереснее, чем при строительстве.

Эдуард Богданов

вице-президент УПН
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
НДС ИЖС Рост цен Строительство дома Недвижимость Екатеринбург Эксперт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 минут
Лучше строить самому, выйдет гораздо дешевле. Тем более так как строят не надо. Ну и покупать сейчас что либо кроме американских долларов лучше не нужно.
Гость
11 минут
Да ладно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление