НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 759мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,93
EUR 95,67
Студентку нашли мертвой
Судят стримера по делу с Мизулиной
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославец умер в горах Абхазии
На лечение — на вертолете
Сокращения в ЯрГЭТе
Средняя зарплата в Ярославской области
Афиша на октябрь
Недвижимость Как часто могут поднимать цену за съем жилья — ответ из Госдумы (и условия)

Как часто могут поднимать цену за съем жилья — ответ из Госдумы (и условия)

Есть три законных способа сдачи жилья

56
Суд поддержит съемщика при незаконном одностороннем повышении арендной платы арендодателем | Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»Суд поддержит съемщика при незаконном одностороннем повышении арендной платы арендодателем | Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Суд поддержит съемщика при незаконном одностороннем повышении арендной платы арендодателем

Источник:

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено договором. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат подчеркнул, что эта норма защищает арендаторов, которые заключают официальный договор, и содержится в статье 614 Гражданского кодекса РФ. В случае, если арендодатель попытается в одностороннем порядке поднять плату вопреки закону, суд будет на стороне жильца, заявил политик.

Колунов также отметил, что отсутствие «белой», то есть официальной, аренды вредит обеим сторонам. Для арендодателя это риск, что ему не возместят ущерб за поврежденное имущество или не компенсируют просрочку оплаты, а для съемщика — отсутствие гарантий против внезапного выселения или необоснованного повышения стоимости жилья.

Парламентарий перечислил три законных способа сдачи жилья: как физическое лицо с уплатой НДФЛ, в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Ранее Верховный суд постановил, что сдача жилья посуточно не относится к гостиничным услугам. В основу решения лег иск прокуратуры к жителю, который сдавал посуточно свой дом. Суды трех инстанций признали, что собственник использовал дом как гостиницу, но Верховный суд отменил эти решения.

ПО ТЕМЕ
Константин Митягин
Аренда Госдума Жилье Недвижимость Закон Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление