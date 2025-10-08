Как часто могут поднимать цену за съем жилья — ответ из Госдумы (и условия)

Суд поддержит съемщика при незаконном одностороннем повышении арендной платы арендодателем Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено договором. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат подчеркнул, что эта норма защищает арендаторов, которые заключают официальный договор, и содержится в статье 614 Гражданского кодекса РФ. В случае, если арендодатель попытается в одностороннем порядке поднять плату вопреки закону, суд будет на стороне жильца, заявил политик.

Колунов также отметил, что отсутствие «белой», то есть официальной, аренды вредит обеим сторонам. Для арендодателя это риск, что ему не возместят ущерб за поврежденное имущество или не компенсируют просрочку оплаты, а для съемщика — отсутствие гарантий против внезапного выселения или необоснованного повышения стоимости жилья.

Парламентарий перечислил три законных способа сдачи жилья: как физическое лицо с уплатой НДФЛ, в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого.