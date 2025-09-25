«Лучше ключи с опозданием, чем заброшка и банкротство». Строителям разрешили сдвигать сроки сдачи ЖК — чего ждать покупателям?

Таких заброшенных долгостроев по стране хватает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Российский рынок недвижимости переживает очередной шторм. Правительство приняло решение, которое может серьезно повлиять на судьбу как застройщиков, так и покупателей жилья: девелоперам разрешили переносить сроки сдачи объектов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, объяснив эту меру антикризисной необходимостью для обеспечения завершения строительства.

— Мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома, — заявил Хуснуллин, подчеркнув, что это делается для предотвращения массовых банкротств и долгостроев с обманутыми дольщиками.

Решение выглядит неоднозначно и вызвало бурную реакцию экспертов, которые опасаются, что эта мера может привести к росту неопределенности для дольщиков и превратиться в «карт-бланш на долгострой за счет дольщиков». Подробности — в материале MSK1.RU.

Ситуация на рынке недвижимости действительно далека от идеальной. Более половины новостроек в России (54%, если быть точным), сдаются с задержкой. Хуже ситуация была лишь накануне пандемии (56% новостроек, сданных с задержками), а в прошлом году с опозданием сдали лишь 33% домов.

Тот же Хуснуллин заявляет, что каждый пятый девелопер (19%) находится под риском банкротства. И это связано, по словам вице-премьера, как раз с переносом сроков сдачи объектов: вовремя не дожидаются обещанных квартир более 1000 тысяч россиян. Хуснуллин главными проблемами, которые подкосили строительный рынок России, называет приостановку ввода новых ЖК и обрушение выдачи ипотеки. Хотя, если вдуматься, проблемы эти тесно взаимосвязаны: будь у людей деньги, квартиры в ЖК быстро бы раскупали, и девелоперу не было смысла тянуть со сдачей.

А вот что говорят о новой инициативе правительства сами застройщики? Подробности — в материале MSK1.RU.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский относится к нововведению правительства сдержанно. По его мнению, ничего принципиально нового не произошло.

«Вала обманов и жалоб не будет. Во-первых, в сегменте многоквартирных домов (МКД) это разрешается не первый раз. Мало того, были даже послабления после сложного 2022 года, которые разрешали сдавать дом без устранения замечаний клиента в акте приемки-передачи, если они не грубые. Поэтому такая мера скорее направлена на защиту от краткосрочных задержек и соответствующих пеней», — считает Лазовский.

Он также напоминает, что большинство строящихся объектов финансируются через эскроу-счета, которые гарантируют возврат средств дольщикам в случае невыполнения застройщиком своих обязательств.

«И перенос срока сдачи — это одно, а длительность эскроу по договору — другое. Через полгода при отсутствии сдачи объекта эскроу-счет закроется, и деньги просто вернутся клиенту», — говорит Лазовский.

Но, как справедливо отмечает собеседник, возврат денег — это, конечно, хорошо, но будет ли этому рад дольщик? Ведь за то время, пока строился дом, инфляция могла значительно «съесть» его сбережения, и на возвращенную сумму он вряд ли сможет купить аналогичную квартиру, особенно в готовом доме.

Именно поэтому, по мнению Лазовского, необходимо формировать комплексные меры поддержки отрасли, направленные на добросовестных и экспертных подрядчиков, чтобы дома сдавались в срок.

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик считает, что разрешение официально переносить сроки сдачи жилья посылает очень двоякий сигнал для рынка.

«С одной стороны, мера действительно может снизить риски банкротства и появления „замороженных“ объектов: у девелоперов появится больше времени, чтобы достроить дома в условиях высокой кредитной нагрузки без штрафов, — говорит Зубик. — Однако, с другой стороны, для покупателей это означает рост неопределенности».

Зубик отмечает, что эскроу-счета защищают от прямого обмана, но они не спасают от задержек с вводом домов в эксплуатацию.

«А задержки — это дополнительные расходы на аренду, сдвинутые планы на жизнь и, скорее всего, рост числа жалоб и судебных исков», — опасается эксперт.

Зубик также отмечает, что пока не ясно, что именно значит сдвигать сроки и насколько свободно застройщики смогут пользоваться этой лазейкой.

«По сути, мы получаем официальный карт-бланш на долгострой за счет дольщиков. Но эта мера вынужденная. Впрочем, в нынешних условиях выбор невелик. Лучше ключи с опозданием, чем заброшенная стройплощадка и банкротство компаний», — говорит Зубик.