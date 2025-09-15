Грядет масштабная стройка? В Ярославле выставят на продажу землю под гостиницу. Где именно

В Ярославле продадут землю под строительство гостиницы Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле планируют продать землю под строительство новой гостиницы. Участок площадью 3714 квадратных метров располагается на участке 43а по улице 1-я Тормозная во Фрунзенском районе.

Разрешенный вид использования земли — гостиничное обслуживание.

«Территория предназначена для размещения на ней гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них», — рассказали в мэрии Ярославля.

Власти утверждают — участок удачно расположен. Неподалеку пролегает Костромское шоссе.

«Также рядом располагается ярославский аквапарк и железнодорожная станция „Липовая гора“. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру. Совсем недавно прямо напротив появился большой спорткомплекс — волейбольный центр. Кроме того, в шаговой доступности находится парк Победы», — рассказали в мэрии Ярославля.

Сейчас на участке растут трава и деревья Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Земля расположена прямо напротив нового волейбольного центра Источник: мэрия Ярославля / Telegram