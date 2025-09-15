НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Грядет масштабная стройка? В Ярославле выставят на продажу землю под гостиницу. Где именно

Рассказываем, что известно об аукционе

285
В Ярославле продадут землю под строительство гостиницы | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле продадут землю под строительство гостиницы

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле планируют продать землю под строительство новой гостиницы. Участок площадью 3714 квадратных метров располагается на участке 43а по улице 1-я Тормозная во Фрунзенском районе.

Разрешенный вид использования земли — гостиничное обслуживание.

«Территория предназначена для размещения на ней гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них», — рассказали в мэрии Ярославля.

Власти утверждают — участок удачно расположен. Неподалеку пролегает Костромское шоссе.

«Также рядом располагается ярославский аквапарк и железнодорожная станция „Липовая гора“. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру. Совсем недавно прямо напротив появился большой спорткомплекс — волейбольный центр. Кроме того, в шаговой доступности находится парк Победы», — рассказали в мэрии Ярославля.

Сейчас на участке растут трава и деревья | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Сейчас на участке растут трава и деревья

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

Земля расположена прямо напротив нового волейбольного центра | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Земля расположена прямо напротив нового волейбольного центра

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

В городской администрации уверены, что предложение может заинтересовать как местных бизнесменов, так и предпринимателей из других регионов. Стоимость земли пока не называют. По всей видимости, она станет известна позднее.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Земля Продажа Аукцион Гостиница
Комментарии
1
Гость
20 минут
Стоимость земли нулевая, поэтому власти и скрывают, кому из друзей губернатора она достанется би-сплатно. У нас же нет коррупции, не так ли?
