Ипотеку на микроквартиры больше не дадут? Пока власти борются с «клетушками», их продолжают строить по всей России

Власти всё серьезнее борются с микроквартирами. Пока регионы запрещают строительство «клетушек», но даже семейную ипотеку могут ограничить из-за площади. По крайней мере, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов (и не рядовой, а председатель комитета по экономической политике) уже обратился с соответствующим письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Кутепов предлагает ограничить программу «Семейная ипотека» жильем площадью не менее 28 квадратов. По мнению сенатора, средства льготной программы должны направляться на приобретение более просторных квартир, пригодных для комфортного проживания семей с детьми. Сенатор напомнил, что Счетная палата уже высказывалась за исключение студий и однокомнатных квартир из программ господдержки.

Предложение Кутепова укладывается в тренд на запрет строительства микроквартир, который начался с Москвы. Заммэра Москвы Владимир Ефимов объяснил это тем, что концентрация большого количества малогабаритного жилья приводит к чрезмерной плотности населения. А это негативно влияет на инфраструктуру и создает некомфортную среду для жизни. Про то, что прожить всю жизнь в студии (а уж тем более вместе с детьми) просто психологически нереально, Ефимов как-то умолчал.

MSK1.RU проанализировал статистику по площади строящихся в России квартир на основе «Единой информационной системы жилищного строительства» (ЕИСЖС). Так вот, прямо сейчас в стране строится почти 2,4 млн квартир. Их средняя жилплощадь 49 квадратов (общая — 80).

Причем по регионам средняя жилплощадь строящихся квартир сильно отличается: в Санкт-Петербурге и Ленобласти — по 41 квадрату, в Мособласти — 47 квадратов. В Краснодарском крае — 46 квадратов, в Крыму и Свердловской области — по 48, а вот в Татарстане — уже 50,5 квадратов.

В Москве средняя жилплощадь строящихся квартир, по данным ЕИСЖС, — 53 квадрата (общая — 89).

Только эти цифры не должны обманывать. Это как средняя температура по больнице: есть и неприспособленные к семейной жизни «клетушки», и многокомнатные апартаменты площадью больше 200 квадратов.

Более половины (точнее, 53%) всех строящихся квартир в России — однокомнатные. И даже в благополучной Москве на однокомнатные приходится более 40% рынка новостроек.

Куда хуже ситуация в периферийных регионах, где строится не так много жилья. Скажем, в Мурманской области и Тыве «однокомнатки» — это более 60% всех новостроек, а в Якутии — почти две трети.

И это забота о психологическом комфорте покупателей квартир и демографии?

— Спрос на квартиры маленького размера вырос после того, как, с одной стороны, поднялась средняя ценя квадратного метра, а с другой стороны, закончилось действие той самой безадресной льготной ипотеки, которая и привела к росту стоимости квадратного метра, — говорит генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Понятно, что при «прочих равных условиях» строителям сложнее реализовать квартиры большей площади.

— Думаете, предложение сенатора Кутепова ограничить выдачу ипотек на «микроквартиры» правильное? Люди перестанут их покупать?

— Вряд ли от предлагаемого ограничения вырастет ценовая доступность таких квартир, — сомневается Мехтиев. — Тем более что и в случае квартир с большой площадью и с малой площадью основным (и, между прочим, оправданным с точки зрения недопущения непомерной долговой нагрузки) препятствием для тех, кто нуждается в поддержке при покупке жилой недвижимости, является размер первоначального взноса. Поэтому если и искать варианты решения проблемы доступности жилья, то надо работать над уменьшением рисков неплатежей при сниженном размере первоначального взноса, вплоть до субсидирования страхования таких случаев.

Не согласен с Мехтиевым другой эксперт по рынку недвижимости Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ компании fam Properties. Он считает инициативу сенатора Кутепова здравой и правильной.

— Ну смотрите. Государство вкладывает серьезные средства, чтобы поддержать именно семьи с детьми, а значит, жилье должно отвечать их базовым потребностям. Квартира площадью менее 28 кв. м объективно не решает задачу обеспечения комфортной жизни, на такой площади сложно организовать отдельное пространство для ребенка и родителей.

— Но если перестать давать ипотеку на такие «микроквартиры», у банков останутся свободные деньги. И куда их направить?

— Это льготное финансирование можно направить на действительно подходящие для семей варианты, а не на студии, которые фактически ближе к формату временного жилья. И, кстати, в долгосрочной перспективе такой подход может стимулировать застройщиков активнее предлагать более просторные квартиры в сегменте семейной ипотеки. Это будет способствовать и развитию рынка, и повышению стандартов жилья, которое покупают семьи с детьми.