«Нам с детьми приходится жить в бане»: истории семей, брошенных с незавершенными стройками

Семья с двумя детьми должна была справить новоселье в конце прошлого года Источник: Анастасия Сорокина

Кризис на рынке ИЖС растет как снежный ком. Со своими обязательствами сейчас не справляются уже не только индивидуальные предприниматели, но и компании, которые успешно занимались строительством загородной недвижимости. Одна из таких — ООО «УК „Гудвилл“». После череды отговорок и невыполненных обещаний ее руководитель перестал выходить на связь. Почти два десятка семей в Тюмени, брошенных Петром Божедомовым, сейчас платят кредиты и пытаются самостоятельно достроить свои дома. Их непростые истории — в материале наших коллег из 72.RU.

Вместо дома пришлось заезжать в баню

Дети гуляют по недостроенному дому и спрашивают, когда у них появится своя комната Источник: Анастасия Сорокина

В прошлом году супруги Денис и Анастасия Сорокины решили осуществить свою давнюю мечту и построить дом. Тюменцы взяли семейную ипотеку и через банк нашли аккредитованного застройщика — ООО «УК „Гудвилл“».

Подрядчик бросил семью с одной коробкой. Крышу и окна супруги установили уже без него Источник: Анастасия Сорокина

— Дело шло не очень быстро, но потихоньку строили. Сначала нам залили фундамент, после этого был перечислен второй транш. На эти деньги нам возвели стены, залили армопояс, и всё — стройка встала. Заехать мы должны были в теплый дом с отделкой white box (предчистовая отделка. — Прим. ред.), но в итоге живем вместе с детьми в бане, которую супруг самостоятельно построил на участке несколько лет назад, — рассказывает 72.RU Анастасия Сорокина.

Семье пришлось приспособить для жилья баню Источник: Анастасия Сорокина Парилку превратили в прачечную Источник: Анастасия Сорокина

В общей сложности Сорокины перечислили своему подрядчику более шести миллионов рублей, но он освоил только треть этой суммы и забросил стройку.

— Всё бы не было так печально, если бы у нас не было двух детей, одному из которых всего год. Деньги, которые остались у застройщика, нам не вернули и возвращать не собираются, ссылаясь на то, что их просто нет, — жалуется тюменка.

Семья с двумя детьми ютится в бане Источник: Анастасия Сорокина

Приспособив для жилья небольшое помещение в бане, супруги заехали на свой участок в деревне Парёнкина. Сейчас они платят ипотеку (около 30 тысяч в месяц. — Прим. ред.) и пытаются своими силами достроить дом. Недавно Сорокиным удалось сделать кровлю и поставить окна. На всё остальное пока денег нет.

— Очень тяжело морально проживать каждый день, смотреть на свой недостроенный дом, а особенно когда ребенок спрашивает: «Мам, пап, когда я буду уже спать в своей комнате?» — делится Анастасия.

Снимаем квартиру и платим ипотеку за недостроенный дом

Подрядчик сделал на участке тюменцев только фундамент Источник: Ольга Маренина

Супруги Ольга и Александр Маренины решили построить дом в СНТ «Романтик» на Тобольском тракте. Взяли траншевую ипотеку и подписали договор подряда с аккредитованным застройщиком — ООО «УК „Гудвилл“».

— За первый транш подрядчик сделал нам фундамент и скважину, а получив второй транш, он пропал. В общей сложности мы отдали ему порядка 5,3 миллиона рублей. За эти деньги на нашем участке появился только фундамент, — жалуется Ольга Маренина.

Денег на строительство у супругов нет Источник: Ольга Маренина

Ежемесячные платежи супругов по ипотеке составляют 35 тысяч рублей, еще 30 тысяч уходит на аренду однушки. Собственного жилья у тюменцев нет, и как теперь достраивать дом, брошенный подрядчиком на этапе фундамента, они не знают.

— В нашей семье в данный момент работает только супруг. На ипотеку и аренду однокомнатной квартиры уходит примерно 2/3 его зарплаты. Денег на строительство у нас нет, а к маю 2026 года мы должны отчитаться перед банком о том, что мы построили дом. В противном случае нас могут лишить льготной ставки по IT-ипотеке, — признается тюменка.

До последнего надеялись, что подрядчик достроит дом

Крышу Максим начал делать самостоятельно Источник: Максим Хлопов Летом тюменец понял, что не стоит рассчитывать на подрядчика Источник: Максим Хлопов

Максим Хлопов заключил договор подряда на строительство дома в селе Чикча Тюменской области в мае прошлого года. Справить новоселье семья должна была уже в декабре, но работники ООО «УК „Гудвилл“» не уложились в отведенные сроки. Заказчик надеялся, что работы на его участке возобновятся с приходом тепла, а когда понял, что стройка встала окончательно, начал связываться с руководителем компании Петром Божедомовым.

С осени прошлого года дом стоял без крыши Источник: Максим Хлопов

— Мы пытались войти в его положение, подписывали дополнительное соглашение и продлевали срок строительства до 30 июня. Предлагали ему разные варианты. Например, что я сам куплю материалы на крышу, а он напишет мне об этом расписку и предоставит рабочих. До последнего надеялись, что он все-таки выполнит свои обязательства. Мне он жаловался, что столкнулся с потребительским терроризмом. Якобы какой-то клиент за дом стоимостью 7 миллионов требует с него 12, и из-за этого у него арестовали счета и начались проблемы, — вспоминает Максим Хлопов.

Тюменец решил достраивать дом самостоятельно и подавать на подрядчика в суд Источник: Максим Хлопов

Тюменец перечислил подрядчику более 4,5 миллиона рублей. По предварительным подсчетам, Петр Божедомов освоил меньше половины этой суммы. Куда делись остальные деньги и сам руководитель компании ООО «УК „Гудвилл“», Максим не знает. Сейчас он самостоятельно пытается достроить свой дом. Семья тюменца ждет пополнения. Жить в однокомнатной квартире с двумя детьми будет тесно.

А что с подрядчиком?

Эту фотографию мы нашли в группе тюменских риелторов. В 2023 году они поздравляли Петра Божедомова с днем рождения, а он в комментариях благодарил коллег за внимание Источник: сообщество «Объединение риэлторов Тюменской области» / Vk.com

Учредителем и генеральным директором ООО «Управляющая компания „Гудвилл“» является Петр Сергеевич Божедомов. Свое микропредприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей он зарегистрировал в сентябре 2013 года. В прошлом году, судя по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании выросла в разы и составила около 100 миллионов рублей. А чистая прибыль в этот период резко упала с нескольких миллионов до 86 тысяч.

Дозвониться до Петра Божедомова нам не удалось. По номерам, которые известны его заказчикам, никто не отвечает. Запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию редакция 72.RU направила руководителю ООО «УК „Гудвилл“» по почте.

Брошенные заказчики Петра Божедомова подсчитали, что в прошлом году они перечислили своему подрядчику более 100 миллионов рублей. Как минимум половину из этих средств он, по словам тюменцев, не освоил. Клиенты компании «УК „Гудвилл“» еще в прошлом году должны были получить готовые дома с улучшенной предчистовой отделкой. Но на деле к осени 2025 года 19 тюменских семей оказались брошенными в лучшем случае с коробками из наружных стен, а в худшем — с одними фундаментами.