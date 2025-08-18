НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Около 30 квадратов на человека. Почему в России, где так много земли, квартиры меньше, чем в отсталых странах

Около 30 квадратов на человека. Почему в России, где так много земли, квартиры меньше, чем в отсталых странах

В Китае они и то гораздо больше

421
8 комментариев
Зачем строить человейники в России, где так много земли | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗачем строить человейники в России, где так много земли | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Зачем строить человейники в России, где так много земли

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне катастрофически отстают от жителей других стран по уровню обеспеченности жильем, признал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его подсчетам, обеспеченность жильем в России составляет всего около 30 кв. м на человека. Это меньше, чем в самых отсталых странах Восточной Европы, при этом в 800 городах последние пять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Для сравнения: в Китае, где население 1,5 миллиарда человек, этот показатель равен 41 кв. м.

Мы не поленились и изучили статистику многих европейских стран. В Европе средняя обеспеченность жильем, естественно, зависит от уровня жизни в разных странах. В среднем на одного человека, по данным Еврокомиссии, приходится 42 квадрата. Только разрыв огромный — от 66 квадратов в зажиточном Люксембурге до 15 в бедных Румынии и Сербии.

Что касается площади домов, то, по данным портала Shrink That Footprint, средняя площадь частных домов в России составляет 56 кв. м, и это ненамного меньше, чем в среднем в Китае (60 квадратов), но заметно больше, чем в Индии (47 квадратов). При этом самые большие дома, естественно, в Австралии, Новой Зеландии и США — в среднем больше 200 кв. м. Но это, разумеется, связано с тем, что после колонизации Австралии и Америки здесь активно застраивали огромные пустующие территории. Хотя в России пустующих земель хватало всегда и сейчас меньше не стало.

При этом, кстати, в большинстве западных стран не было госпрограмм индустриального домостроения, как в СССР. Муниципальное жилье строилось только в тех западных странах, где у власти когда-то находились социалисты, заботившиеся о гражданах, — это, скажем, Швеция.

— Знаете, мало говорить об обеспеченности жильем, не менее важно качество жизни в этом самом жилье, — объясняет MSK1.RU директор рынков России и СНГ агентства недвижимости fam Properties Валерий Тумин. — Именно поэтому уже год действует запрет на малогабаритное жилье — застройщики больше не строят квартиры площадью 12–15 кв. м. Это объективно отражается на цене.

— Хуснуллин говорит, что стимулировать строительство жилья могла бы доступная ипотека. Но в то же время мы сами видим, что она как раз недоступная, — ставки запредельные. По данным «Дом.РФ», почти 22,5%.

— Стимулировать спрос поможет расширение программ доступного жилья, в том числе субсидирование ипотечных займов для отдельных категорий россиян (например, на социально значимых должностях). А еще развитие программ соцнайма. Плюс я бы допустил рост налоговых вычетов при покупке жилья, введение программ жилищных вкладов, что, кстати, также неоднократно обсуждалось.

 А массово, при господдержке, строительство дешевого жилья, как при Брежневе или Хрущеве, — не поможет?

— Вы говорите про практику индустриального домостроительства. На мой взгляд, она изжила себя, так как по большому счету люди не выбирали, где им жить, а отправлялись работать по распределению. То есть дома тогда были просто приложением, необходимостью для привлечения кадров в регион. Поэтому хрущевки такие сугубо утилитарные. Теперь другое время: мы выбираем города и районы, где жить, ценим комфорт и возможность качественного отдыха. Отсюда спрос не столько на квадратные, сколько на прилегающую инфраструктуру. Эти преимущества чаще всего используют застройщики в маркетинге.

 Да, люди ценят качественное жилье, но оно же и становится всё менее доступным. По данным «Дом.РФ», на рынке почти 70 млн кв. м нераспроданного жилья.

— Рынок сдерживают не только и не столько цены (логично, что чем раньше приобрести квартиру, тем она дешевле в конечном счете обойдется), сколько крайне высокие кредитные ставки. Впрочем, накопленный спрос уже начинает выстреливать по мере снижения ставок по ипотеке. Я ожидаю всплеска интереса и роста продаж уже во второй половине этого года. Представим: те самые 70 млн кв. м о которых вы говорите, лоты при реализации могут сильно продвинуть россиян в статистике по уровню обеспеченности жильем. И это даже без учета строящегося жилья.

 Если не «новые хрущевки», то, может, хотя бы жилищный рынок спасет частные дома? Во многих регионах доля ИЖС на строительном рынке уже намного выше, чем многоквартирных домов.

— Да, я бы тоже отметил демократизацию такого сегмента, как ИЖС. Если еще 7 лет назад частные дома насчитывали в среднем 280 кв. м и их строили только обеспеченные люди, то уже в 2023 году средний метраж снизился до 181 кв. м. Сейчас популярностью пользуются также небольшие дома по 65 кв. м — фактически по цене квартиры аналогичного метража. При этом уровень комфорта собственного дома несоизмеримо выше. Подстегивает рынок ИЖС его, скажем так, «опрозрачивание» благодаря ряду принятых законов, в частности введение эскроу-счетов для ИЖС-проектов.

 Может, властям стоит сконцентрироваться на поддержке ИЖС? У нас огромные пустующие земли, а площади частных домов намного меньше.

— Да, вы правы, с учетом масштабов российских территорий потенциал этого сегмента остается колоссальным. При правильной государственной поддержке индивидуальное жилье может стать реальной альтернативой малообитаемым и дорогим квартирам в многоквартирных комплексах. И особенно в регионах, где земля доступна и отсутствует дефицит площадей.

Кроме того, развитие ИЖС позволит не только повысить комфорт проживания, но и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Плюс это стимуляция занятости в строительной отрасли и смежных секторах. Госполитика все-таки уже движется в этом направлении. Думаю, ее дальнейшее развитие может стать ключевым драйвером цивилизованного расселения в России.

— Что касается доступности жилья, то здесь есть два варианта, — говорит профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Первый вариант: нужно начинать снижать цены на жилье. Второй — это доступная ипотека. Надо дать возможность любому человеку хотя бы один раз в жизни взять льготную ипотеку по ставке 5% годовых, не больше, причем не до 6 млн рублей, а хотя бы до 20 млн рублей. Если таких мер не будет и нынешний тренд продолжится, то скоро весь этот пузырь обязательно лопнет.

А в вашем доме или квартире больше 30 квадратных метров на человека?

Меньше
Больше
У меня вообще нет собственной квартиры
Дмитрий Капустин
Комментарии
8
Инженер1
2 часа
Амеры давно высчитали, что на человека жилплощадь должна составлять около 50 м2.
Гость
2 часа
Ерунда это всё, сказки, врут, у нас вон у некоторых целые замки, дворцы, ну у других хрущёвки, а в среднем то хорошо живём
Читать все комментарии
