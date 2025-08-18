В России предложили возвращать часть денег тем, кто снимает жилье. Взлетят ли из-за этого цены?

По официальным договорам аренды, если закон примут, можно будет получать назад до 70 тысяч рублей в год Источник: Дарья Пона / Городские медиа

В России предложили ввести налоговый вычет для тех, кто снимает жилье. Идею озвучил сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, сейчас законопроект в стадии разработки. Предполагается, что мера поможет тем, кто из-за высоких ипотечных ставок вынужден арендовать жилье и не может накопить на собственное. Наши коллеги из E1.RU обсудили идею с экспертами, чтобы разобраться, есть ли тут подводные камни.

Авторы проекта прописывают, что для получения вычета за аренду жилья должны быть четкие условия: официальный договор аренды, отсутствие другого жилья и временная регистрация в арендуемой квартире. Также предполагается ввести потолок по вычету — не больше 70 тысяч рублей в год либо иной максимум, установленный в зависимости от региона.

«Особенно мера актуальна для молодых семей, которые арендуют жилье, потому что ипотека пока недоступна. Если примут, то это будет первый шаг к признанию аренды как реального этапа на пути к своему жилью», — считает собственник агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова.

При этом она отмечает, что, помимо очевидных плюсов для арендаторов, есть и нюансы.

«Сегодня огромное количество квартир сдается нелегально. Я вижу в этой новости, с одной стороны, позитив, а с другой стороны — если арендодатели будут сдавать квартиры официально и платить с этого налог, скорее всего, мы можем увидеть рост цен на аренду — как раз на величину этого налога », — добавляет эксперт.

Налоговый вычет за покупку недвижимости уже есть, теперь обсуждают аналогичную меру для тех, кто арендует жилье Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Артем Курмачёв, основатель агентства «Курмачёвы», которое занимается управлением недвижимостью, считает, что законопроект, вероятнее всего, утвердят.

«Эта инициатива — очередная посильная помощь прежде всего молодым специалистам и семьям, позволяющая увереннее вступить в жизнь и начать самостоятельное плавание», — считает Артем Курмачёв.

Он перечислил главные плюсы для арендаторов:

сам налоговый вычет позволит возвращать часть оплаченной суммы за аренду;

вероятнее всего, автоматически будет решен вопрос с предоставлением временной регистрации нанимателю;

выше безопасность при сделке — мошенникам будет гораздо сложнее обманным путем заполучить деньги нанимателя, поскольку такой сегмент рынка арендного жилья уйдет под контроль государства.

Эксперт уточняет, что глобальная цель законопроекта — легализация рынка аренды жилья и вывод его из тени.

«Инициатива повысит прозрачность сделки найма недвижимости для обеих сторон, а возможность для нанимателя возвращать часть оплаченных денежных средств в виде налогового вычета может позитивно повлиять и на покупательскую способность», — добавляет Артем Курмачёв.

А вот в том, что введение налогового вычета приведет к росту арендной платы, он сомневается. Эксперт назвал три причины, почему этого не произойдет:

сейчас уже задан законный тренд на легализацию арендных поступлений. Одним из инструментов для легализации собственников является статус самозанятого, который позволяет платить 4–6% налога от арендных поступлений и спать спокойно, при этом без налоговых деклараций;

второй фактор — конкуренция наймодателей на рынке недвижимости. За последние несколько лет введено в эксплуатацию большое количество квадратных метров жилья, многие из которых вышли на рынок аренды. Если собственник хочет сдать свой объект недвижимости в аренду, он должен соответствовать ожиданиям арендатора, в том числе по цене;

глобальных причин для значительного повышения размера платы за аренду нет. На наш взгляд, в ближайшем будущем ценовая политика на рынке недвижимости может незначительно видоизменяться с учетом коэффициента инфляции, но не более того.

Сейчас ключевая фигура на рынке недвижимости — арендатор. Ему есть из чего выбрать, и именно арендатор формирует ценовую политику на рынке аренды жилья. Артем Курмачёв основатель агентства по управлению недвижимостью

Из-за конкуренции на рынке, отмечает Артем Курмачёв, не должно возникнуть и проблем с временной регистрацией арендаторов, для которых это важно. Наличие регистрации дает возможность пользоваться всей социальной инфраструктурой в районе проживания: больницами, школами, детсадами.

«Всё большее количество арендодателей соглашаются регистрировать арендаторов в своей квартире, потому что арендатор при всех равных выберет ту квартиру, в которой собственник оформляет временную регистрацию», — подчеркивает эксперт.