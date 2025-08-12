Высоток станет меньше: в городах перестанут строить многоэтажки — детали

Запрет на строительство высоток может привести к дефициту рабочей силы и еще ряду проблем Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Строительство многоквартирных домов в России могут запретить, но лишь в некоторых городах. Это предложение вызвало споры среди экспертов.

«В Госдуме рассматривают законопроект, который ограничит строительство многоэтажных домов в населенных пунктах с нехваткой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Если дефицит превысит 50%, новые высотки строить не разрешат. Ограничение планируют ввести до 2030 года», — рассказали представители отрасли «Известиям».

Инфраструктуру перед выдачей разрешений на строительство будут оценивать региональные власти. Инициативу направили, чтобы улучшить качество жизни россиян. Однако эксперты считают, что эта мера приведет к негативным последствиям.

«Запрет может привести к росту цен на жилье и оттоку населения из регионов», — предупреждает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Он подозревает, что люди начнут переезжать в города с доступным жильем, а это приведет к дефициту рабочей силы. Некоторые эксперты поддерживают инициативу, но считают, что проблему стоит решать комплексно, при помощи грамотного планирования территорий.

Раскритиковали законопроект за нечеткие критерии оценки инфраструктуры эксперты Urban Awards. Пока непонятно, как именно будут определять 50% дефицита и учитывать различия между районами одного города.

Решение по этому поводу пока не принято, но вопрос находится на стадии обсуждения.