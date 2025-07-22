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Недвижимость Семьи с детьми получат отсрочку по ипотеке: какие условия

Семьи с детьми получат отсрочку по ипотеке: какие условия

Власти одобрили новый закон

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Получить каникулы сможет семья даже с одним ребенком | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПолучить каникулы сможет семья даже с одним ребенком | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Получить каникулы сможет семья даже с одним ребенком

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Правительство одобрило закон, позволяющий семьям получать до 18 месяцев отсрочки по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, об этом сообщают «Известия». Для тех, у кого рождается первый ребенок, отсрочка составит до 6 месяцев, а при рождении второго или последующих — до 18 месяцев.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно подтвердить факт рождения или усыновления ребенка. В случае с первым ребенком также потребуется доказать снижение дохода более чем на 20%. Банки смогут начислять проценты за пользование кредитом, начиная с 7-го месяца отсрочки, а оформить льготу можно будет один раз за весь срок кредита.

Кому доступны кредитные каникулы

Такие меры поддержки предназначены для семей с детьми, столкнувшихся с финансовыми трудностями. В России уже действуют механизмы временной отсрочки по потребительским кредитам и ипотеке при тяжелых ситуациях: например, при потере работы, снижении дохода или чрезвычайных обстоятельствах. Обычно каникулы предоставляются на срок до шести месяцев и позволяют избежать штрафов и взысканий в этот период. Это помогает снизить риск дефолта и обеспечивает дополнительную поддержку семьям в трудной ситуации.

Как работают текущие механизмы

Заемщики могут оформить отсрочку по кредитам один раз при снижении дохода более чем на 30% за два месяца или при чрезвычайных обстоятельствах. В случае ипотеки некоторые банки предлагают собственные программы временной остановки выплат. Важно помнить, что кредитные каникулы — это только отсрочка платежей, долг не списывается. За это время проценты продолжают начисляться, что может привести к увеличению общей суммы долга и негативно сказаться на кредитной истории.

Плюсы и риски новых мер

Расширение срока отсрочки до 18 месяцев даст семьям больше времени подготовиться к новым условиям: например, устроить ребенка в детский сад или найти работу. Это поможет снизить количество просрочек по ипотеке и поддержит рождаемость в стране, полагают авторы законопроекта. Однако у заемщиков есть риск ухудшения кредитной истории из-за использования таких льгот и накопления процентов за время каникул. Для банков же риски минимальны — благодаря крупным резервам они смогут спокойно предоставлять такие льготы без угрозы финансовой стабильности.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Ипотека Кредитные каникулы Семья
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