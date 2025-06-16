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Недвижимость Кризис-2025 Эксперт «Застройщики и так пострадали». Эксперты честно ответили, когда россияне смогут отсудить деньги за просрочку сдачи домов

«Застройщики и так пострадали». Эксперты честно ответили, когда россияне смогут отсудить деньги за просрочку сдачи домов

Разбираемся, отменят ли штрафы для недобросовестных компаний

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2 комментария
Экономисты отмечают, что сейчас застройщики находятся в тяжелом положении, а значит, отменять мораторий на взыскание штрафов с них рано | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЭкономисты отмечают, что сейчас застройщики находятся в тяжелом положении, а значит, отменять мораторий на взыскание штрафов с них рано | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Экономисты отмечают, что сейчас застройщики находятся в тяжелом положении, а значит, отменять мораторий на взыскание штрафов с них рано

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Правительство вновь продлит мораторий на штрафы для застройщиков — такой прогноз дают экономисты. Если он подтвердится, то дольщики, у которых задержали и продолжают задерживать сдачу дома, снова не смогут отсудить неустойку у строительных компаний. Разбираемся, как долго это может продолжаться.

Мораторий на ответственность застройщиков по договорам долевого участия ввели в марте 2024 года для поддержки строительной отрасли во время кризиса. Сначала предполагалось, что новые правила будут действовать до 31 декабря, но потом их продлили до 30 июня 2025 года.

Запрет распространяется на взыскание неустойки за каждый день пропуска сдачи дома, несвоевременное устранение строительных дефектов и другие оплошности со стороны фирмы-застройщика.

Запрет на начисление штрафов действует до конца июня, но юристы и экономисты предполагают, что после этой даты мораторий снова продлят. Эксперты не видят предпосылок для отмены этой меры поддержки строительной отрасли.

«Я думаю, что мораторий могут продлить, потому что застройщики и так пострадали от высокой ключевой ставки. Давайте говорить откровенно: объемы ипотеки резко сократились. С точки зрения логики мораторий надо было бы продлить до нормализации ставки», — прокомментировал E1.RU экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

Он считает, что отменить мораторий можно будет только при достижении ключевой ставкой уровня годовой инфляции (ключевая ставка сейчас составляет 20%; инфляция — около 10%). Кстати, ранее известный аналитик, инвестбанкир и автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган говорил, что к концу 2025 года ключевая ставка достигнет уровня в 15–16% годовых.

«По здравому смыслу ключевая ставка [для отмены моратория] должна быть где-то на уровне инфляции. Максимум на 1,5–2% выше нее», — добавил Максим Марамыгин.

Юрист Павел Невольниченко тоже уверен, что после 30 июня мораторий не отменят. Он пояснил: пока запрет действует, отсудить неустойку за просрочку у застройщика не получится, однако можно рассчитывать на возмещение других убытков.

«Суд сейчас не взыскивает эту неустойку, но, если он взыскал в пользу потребителя компенсацию морального вреда, если судились за недостатки или вдруг произошло чудо и суд всё-таки взыскал какую-то неустойку, тогда истец получает исполнительный лист и предъявляет его в службу судебных приставов», — объяснил юрист.

Он отметил, что мораторий действует на взыскание неустойки, но не на реальное получение денег. Иными словами, если суд уже встал на сторону дольщика и решил удовлетворить его иск, то истец может получить свои деньги, невзирая на действие запрета. А вот если исполнительного листа на руках еще нет, то денег за просрочку дома придется ждать до отмены моратория.

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Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Мораторий Запрет Штрафы Неустойка Просрочка Сдача дома Застройщик Долгострой
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Комментарии
2
Гость
21 час
Застройщики подняли цены и удешевили сроительство,путем сдачи домов,полудомов,без отделки,,вместо лоджмй- балкоечкуи,на этом фоне и риэлторы удвоили цены,но первые хоть рабртвют и несут затраты,в вторые только прибыль,от продажи,покупателей и продавцов квартир,т е стоимость за продажу
Гость
6 часов
Страдание застройщиков умиляет. Богатые тоже плачут.
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