Пришло время вкладывать во вторичку? Что будет с ценами на готовые квартиры и стоит ли в них инвестировать

Квартира на вторичном рынке — это полностью готовая недвижимость, на которую оформлены и зарегистрированы права собственности в Росреестре, другими словами, у которой уже есть собственник Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Несмотря на высокие ипотечные ставки и падение спроса на новостройки, стоимость квартир на первичном рынке недвижимости не падает. В мае 2025 года снижение медианных цен по сравнению с апрелем зафиксировано лишь в 9 из 132 районов Москвы. Риелторы из других регионов также регулярно сообщают о подорожании квадратных метров.

«10–15-процентное падение цен на квартиры [в новостройках] в масштабах страны возможно в случае сценария полноценного циклического кризиса. Или отмены всех льготных программ, включая семейную ипотеку», — заявил изданию «Газета.Ru» эксперт по фондовому рынку «Града Капитал» Кирилл Селезнев.

Он добавил, что сейчас можно наблюдать только локальное снижение цен в некоторых городах, которое связано с проблемами у застройщиков.

Покупатели перешли на вторичный рынок?

В апреле 2025 года доля вторичного жилья в общем объеме ипотечных кредитов резко выросла, впервые за полгода превысив 50%. По данным «Коммерсанта», такой рост связан с несколькими факторами: снижением ставок, запуском семейной ипотеки на вторичку в некоторых регионах и новыми правилами господдержки, из-за которых льготные кредиты на новостройки стали менее доступными. Эксперты прогнозируют, что доля вторичного рынка в ипотеке продолжит увеличиваться.

«Несмотря на рост сделок, количество предложений на вторичном рынке за последние пару месяцев не сократилось. В среднем цена 1 м2 на вторичном рынке за год выросла на 11,5% и составила 352 тысячи рублей. А с начала этого года — снизились на 1%», — сообщил MSK1.RU основатель агентства недвижимости MOD Estate Денис Гаджиев.

Стоит ли сейчас вкладывать средства во вторичный рынок? Да, стоит! Дальше цены будут только расти, даже без снижения «ключа». Денис Гаджиев основатель агентства недвижимости MOD Estate

Эксперты говорят, что квартиры на вторичном рынке можно также рассматривать как инвестицию — в дальнейшем получать прибыль от сдачи и продажи в будущем по более высокой цене.

«Новостройка на Садовом кольце по цене будет уступать вторичке на Патриарших, так как локация играет большую роль. Многие хотят жить в модных местах центра города, чтобы вся инфраструктура была в пешей доступности», — сообщил «Циан» со ссылкой на специалистов Apple Real Estate.

Также многое зависит от статуса дома: некоторые объекты являются самостоятельными брендами и только за это имеют наценку в аренде. Плюс влияют видовые характеристики, ремонт и техническое оснащение квартиры.

«Поэтому нельзя точно сказать, что квартира в новостройке или на вторичном рынке принесет вам больше денег. Нужно учитывать все параметры и смотреть цены в локации у конкурентов», — посоветовали эксперты.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в России

По данным «Авито Недвижимости», в среднем по России квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит 135 тысяч рублей за м2.

Дешевле всего квартиры продают в Брянске (78 тысяч рублей за м2), Смоленске (79 тысяч рублей за м2), Астрахани (82 тысячи рублей за м2), Ульяновске (83 тысячи рублей за м2), Липецке (89 тысяч рублей за м2), Твери (90 тысяч рублей за м2), Калуге (91 тысяча рублей за м2), Иванове, Рязани и Ярославле (92 тысячи рублей за м2) и Ижевске (93 тысячи рублей за м2).

Дороже, чем в других городах России, обойдется вторичное жилье в Санкт-Петербурге (220 тысяч рублей за м2), Сочи (296 тысяч рублей за м2) и, естественно, Москве (423 тысячи рублей за м2).

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Для сравнения: небольшую двушку площадью 47 м2 в Брянске в среднем можно купить за 3,6 миллиона, а в Москве такое же жилье обойдется уже в 19,9 миллиона рублей.

«В Москве жилье в 1,5 раза дороже, чем в Санкт-Петербурге. А в Санкт-Петербурге оно примерно на 70–75% дороже, чем в среднем городе-миллионнике. Оба разрыва постепенно сокращаются. В 2019 году жилье в Москве было почти в 2 раз дороже, чем в Северной столице. Разрыв „Петербург — миллионники“ тогда же был не 70%-м, а двукратным», — поделился руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

Риелторы говорят, что покупатели по-прежнему интересуются вторичным жильем так же, как и год назад. Чаще всего люди ищут двухкомнатные квартиры (33%), на втором месте — однокомнатные (29%), а на третьем — трехкомнатные (20%). Сильнее всего интерес вырос в Кемерове (+21%), Москве и Новосибирске (+16%), Иванове (+15%), Липецке (+11%), Санкт-Петербурге (+9%), Брянске (+8%), а также в Омске и Иркутске (по +5% в каждом).