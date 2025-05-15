«Кинули нас на миллионы и живут спокойно»: история трех семей, которые остались с долгами и недостроенными домами

Все пострадавшие успели взять семейную ипотеку Источник: личный архив Анастасии Селезневой











Одни поверили заманчивым обещаниям и яркой рекламе, другие понадеялись на проверку банка (строительная организация получила аккредитацию. — Прим. ред.) и заключили с ООО «Строительная компания Диес» договоры подряда на строительство домов. Истории трех семей из Тобольска очень похожи. У всех на руках вместо ключей сейчас решения судов о взыскании денег, многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела и миллионные долги по ипотечным кредитам. О том, как так вышло, — репортаж наших тюменских коллег из 72.RU.

История многодетной семьи Грабовских

Многодетная семья решила построить на своем дачном участке просторный дом Источник: личный архив Яны Грабовской











Григорий и Яна Грабовские давно мечтали о собственном доме. Их небольшая однокомнатная квартира с трудом вмещала семью с тремя детьми. Супруги решили искать строительную компанию для заключения договора подряда и наткнулись на рекламу ООО «СК Диес».

— Менеджер уверяла, что их компания не первый год работает на рынке, и показывала уже готовые дома. Нас всё устроило — и цена, и сроки. Возвести дом нам обещали всего за семь месяцев. На тот момент их компания еще не была аккредитована в банке, поэтому для того, чтобы получить ипотеку с господдержкой, нам пришлось отдать в залог всю свою недвижимость — однокомнатную квартиру и 10 соток в СНТ. Это как раз тот участок, на котором мы решили строить дом, — рассказывает 72.RU Яна Грабовская, многодетная жительница Тобольска.

В таком виде подрядчик оставил объект Источник: личный архив Яны Грабовской











Недвижимость, предложенную в залог, банк оценил в четыре миллиона рублей и именно такую сумму выдал супругам в кредит на строительство дома. А они, в свою очередь, передали их подрядчику. На участке закипела работа.

— Началось всё хорошо. В марте мы заплатили им первый миллион рублей, и в мае они нам залили фундамент. Потом поставили стены, а когда получили второй платеж в три миллиона рублей, потерялись. Какое-то время нас еще кормили обещаниями и завтраками, но вскоре просто перестали выходить на связь, — вспоминает жительница Тобольска.

Новоселье, запланированное на конец 2024 года, сорвалось. Многодетная семья с ребенком-инвалидом продолжает ютиться в однушке, ежемесячно платит ипотеку в 50 тысяч рублей за недостроенный дом и думает, что делать дальше.

— По условиям договора с банком мы должны достроить дом к концу 2027 года. В противном случае нас лишат льготной ставки, — признается Яна.

Дачный участок, на котором стоит недостроенный дом, находится в залоге у банка Источник: личный архив Яны Грабовской











Грабовские планировали быстро построить дом и отдать его в залог вместо квартиры. Свою однушку после этого они рассчитывали продать, а вырученные деньги направить на погашение ипотеки.

— Мы рассчитывали, что заедем в свой дом и значительно снизим неподъемный платеж по ипотеке. Но в итоге мы рискуем лишиться всего, что у нас есть сейчас, и остаться с детьми на улице, — признается жительница Тобольска.

В поисках справедливости Грабовские обратились в Тобольский городской суд. Он встал на их сторону и выдал многодетным родителям исполнительный лист о взыскании с ООО «СК Диес» 4 687 500 рублей.

История семьи Селезневых

Семья Анастасии Селезневой решила построить дом на участке, взятом в аренду Источник: личный архив Анастасии Селезневой











Андрей и Анастасия Селезневы связались с представителями ООО «СК Диес» по совету знакомого. Договор подряда на строительство дома они заключили в июне 2024 года. На тот момент строительная компания уже получила аккредитацию в банке, и супругам без проблем одобрили траншевую ипотеку.

— Мы решили, что раз они пришли проверку в банке, то у них всё серьезно. Первый транш был около двух миллионов рублей. На эти деньги они залили на нашем участке фундамент и подняли внешние стены. В конце лета банк перечислил им второй самый крупный транш (3,3 млн рублей. — Прим. ред.), и после этого они потерялись, — вспоминает Анастасия Селезнева.

Селезневы выиграли суд, но денег на завершение строительства своего дома не получили Источник: личный архив Анастасии Селезневой











Стройка затихла, а все ответственные за нее люди перестали выходить на связь. Селезневы, как и Грабовские, пошли в суд и выиграли его, но возвращать им деньги никто не спешит. Молодая семья с ребенком продолжает жить в однушке и платить сразу две ипотеки (за квартиру и дом. — Прим. ред.).

— На ежемесячные платежи по ипотекам мы тратили по 50 тысяч рублей (40 тысяч рублей платеж за недостроенный дом. — Прим. ред.). Недавно мы попросили у банка, который нам выдал траншевую ипотеку на строительство дома, отсрочку на год, и нам ее одобрили. Сейчас думаем, как достроить наш дом. В 2026 году, по условиям договора, мы должны его полностью сдать. Иначе нам пересмотрят льготную ставку и платеж станет для нас совсем неподъемным, — делится своими опасениями Анастасия Селезнева.

История семьи Бахаревых-Сургутсковых

Семья Людмилы Бахаревой-Сургутсковой заключила договор подряда с уже аккредитованной строительной компанией. Смета, составленная представителями ООО «СК Диес» на возведение дома на участке заказчика, составила около 8 миллионов рублей. Банк одобрил супругам траншевую семейную ипотеку. А дальше события начали развиваться по уже знакомой нам схеме. Получив два миллиона рублей в качестве первоначального взноса и первый транш от банка в размере 2,5 млн рублей, строители взялись за работу. Они залили фундамент, подняли стены и получили следующий, самый крупный транш в 3,1 млн рублей.

Дом третьей семьи, пострадавшей от действий представителей ООО «СК Диес» в Тобольске Источник: личный архив Людмилы Бахаревой-Сургутсковой











— После того как они получили эти деньги, стройка замерла. Мы переживаем, что стены нашего недостроенного дома возведены из газобетонных блоков, а их нельзя держать не закрытыми под снегом и дождем. От попадания влаги они разрушаются, — делится своими опасениями Людмила Бахарева-Сургутскова.

Тобольский городской суд встал на сторону брошенных заказчиков и вынес решение о взыскании с ООО «СК Диес» более семи миллионов рублей. Отдавать их ответчик пока не спешит, а супруги продолжают платить ипотеку. Их ежемесячный платеж за недостроенный дом составляет 40 тысяч.

Куда делся подрядчик?

Генеральным директором ООО «СК Диес» является Руслан Яхин. Во всех договорах подряда на строительство дома фигурировал именно он. Но, по словам заказчиков, непосредственным организатором работ был Денис Хлебовский. На его имя, судя по открытым данным, зарегистрирована другая строительная компания. Брошенные заказчики сейчас предполагают, что дома, которые им показывали перед подписанием договоров, были построены именно ей.

Денис Хлебовский представлялся директором по строительству ООО «СК Диес», координировал все процессы и общался с заказчиками. Но когда у компании начались проблемы, он поспешил заявить, что все вопросы заказчики должны задавать Руслану Яхину, поскольку именно он является генеральным директором фирмы, с которой они заключили договоры.

На странице Руслана Яхина в социальной сети «ВКонтакте» указано место работы — ООО «СК Диес». Недавно он зарегистрировал новую компанию, которая, судя по информации, планирует торговать автомобильными деталями Источник: Руслан Яхин / vk.com











В данный момент Руслан Яхин не выходит на связь. Редакция 72.RU неоднократно пыталась до него дозвониться, но все телефоны ООО «СК Диес» сейчас отключены (запрос с просьбой прокомментировать ситуацию направлен на юридический адрес фирмы по почте. — Прим. ред.). А сама организация, судя по данным сервиса «Руспрофайл», находится в процессе ликвидации. Ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

С 1 июля 2024 года кредиты на индивидуальное строительство для семей с детьми в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выдаются только с применением эскроу-счетов. Этот механизм защищает клиентов от недобросовестных подрядчиков и гарантирует сохранение средств до окончания строительных работ.

Почему отказывают в возбуждении уголовного дела?

Жители Тобольска, рассказавшие свои истории 72.RU, обращались за помощью в полицию, Следственный комитет и прокуратуру. По информации брошенных заказчиков, в Тюмени представители ООО «СК Диес» не достроили еще шесть домов. Таким образом, им известно минимум о девяти пострадавших. В Тобольске и в Тюмени на все заявления о хищении денег представителями ООО «СК Диес» пришел ответ, что, в результате проведенной проверки, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (официальные ответы есть в распоряжении 72.RU. — Прим. ред.).

Пострадавшие безуспешно пытаются привлечь к ответственности своего подрядчика. Эта пачка отказов, полученных семьей Селезневых Источник: личный архив Анастасии Селезневой









