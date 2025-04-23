В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?

Сельская ипотека позволяет выгодно переехать за город, вот только доступна программа теперь не всем Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Программа сельской ипотеки вернулась. Ставка осталась прежней — 3%, но другие условия изменились кардинально: теперь ипотека — не просто про жилье «в тиши и на свежем воздухе», а про удержание кадров в агросекторе и социальной сфере.

Кто в итоге сможет взять сельскую ипотеку по новым условиям и почему программа, хоть и запущена официально, на деле пока не работает, в своей колонке на портале E1.RU рассказала директор агентства недвижимости из Екатеринбурга Екатерина Торопова.

Екатерина Торопова директор агентства недвижимости «Метражи»

Программу сельской ипотеки заморозили еще осенью прошлого года. Тогда ее обещали пересмотреть, и варианты действительно обсуждались самые разные. Например, хотели исключить маленькие города и поселки, примыкающие к агломерациям, и оставить ипотеку только для глухих деревень.

В итоге решили иначе. Теперь получить сельскую ипотеку смогут далеко не все, а только те, кто готов минимум пять лет трудиться в определенных сферах на селе. То есть не просто жить, а работать по специальному списку профессий.

Но давайте по порядку.

Основные условия

Сначала напомню основные параметры сельской ипотеки, они не изменились.

Ставка: 3% годовых, а для приграничных территорий — и вовсе от 0,1 %;

первоначальный взнос: 20% от суммы кредита. Причем если супруги оформляют два кредита на один объект, совокупный взнос тот же, 20%;

максимальная сумма кредита : 6 млн рублей. Супруги могут взять каждый по 6 миллионов — итого до 12 млн рублей на семью;

на что дают кредит: можно купить или построить частный дом на территории, попадающей под программу (сельские территории, сельские агломерации, опорные и приграничные пункты). Проверить, подходит ли конкретный населенный пункт под программу, можно в сервисе «Свое село». В опорных населенных пунктах можно купить и квартиру в новостройке — правда, только если дом не выше пяти этажей.

А теперь к изменениям. Они серьезные.

Требования к заемщикам

С 28 марта 2025 года получить сельскую ипотеку можно только при выполнении ряда условий. Заемщик обязан трудиться по основному месту работы в течение пяти лет с момента подписания кредитного договора — и только в определенных отраслях.

Сельскую ипотеку теперь выдают не тем, кто хочет жить в селе, а тем, кто там работает Источник: Игорь До / E1.RU











Кто входит в число избранных:

работники агропромышленного комплекса. В программе указано, что предприятие должно соответствовать требованиям Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». По этому закону в АПК входят, например, компании, ИП и кооперативы, которые производят первичную сельскохозяйственную продукцию: выращивают зерно, овощи, фрукты, разводят скот и тому подобное. А вот если они занимаются переработкой: например, производят муку из зерна, консервы из овощей, то могут быть отнесены к АПК, только если на реализацию этой продукции приходится не менее 70% дохода. В общем, всё не так просто;

работники социальной сферы на селе. Социальная сфера, как поясняется в программе, — это муниципальные организации в сфере здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. То есть сельская ипотека будет доступна сельским учителям, врачам, сотрудникам соцзащиты и так далее. По идее, не только им, но и любым сотрудникам указанных организаций;

работники Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора , а также подведомственных им структур. Минсельхоз курирует многие агрохолдинги, Росрыболовство — рыбохозяйственные предприятия, Россельхознадзор — ветеринарную и фитосанитарную деятельность;

сотрудники региональных органов ветеринарии и их подведомственных учреждений. Это ветнадзор, ветеринарные станции, лаборатории, учреждения для отлова и так далее;

служащие сельских администраций. Тут и так всё понятно.

Кроме того, к заемщикам сельской ипотеки добавилась особая категория — участники СВО, их супруги, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак.

Те, кто не входит в эти категории — мимо. Даже если человек давно живет на селе, формально он для этой программы не сельский житель. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Скрытые риски и подводные камни

Главный подводный камень — это опасность повышения ставки в течение первых пяти лет ипотеки . По аналогии с IT-ипотекой (подробный разбор про тонкости этой программы читайте по ссылке), ставка сохраняется, если ты работаешь на подходящей должности.

В случае увольнения у заемщика будет шесть месяцев на то, чтобы найти новую работу, соответствующую условиям программы. Если не справится — банк имеет право пересмотреть ставку до рыночной. Представили себе, например, нынешнюю рыночную ставку? Вот и я о том же.

Получив ипотеку, заемщик должен будет в течение пяти лет передавать документы о том, что он всё еще соответствует требованиям программы Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Но для айтишников условие хоть как-то выполнимо: в городах работы много, в конце концов, можно работать удаленно. А вот если заемщик — учитель в сельской школе? Получается, если он уволился (что-то не сложилось со школьной администрацией или просто ушел на пенсию), то ставка априори взлетит? Идти устраиваться в местный совхоз? Переезжать? Так это тоже не так просто: ведь дом-то по сельской ипотеке он уже построил или купил здесь.

Формально работает — по факту нет

Хотя программа официально стартовала 28 марта и уже две недели как работает, банки еще не начали принимать заявки . Причина очевидна: пока нет понятного механизма. Чтобы работать по новой программе, банкам нужны от вышестоящих ведомств регламенты, инструкции и какой-то единый реестр «подходящих» организаций. Поэтому ждем.

Мнение о новой программе

Если честно, ощущение двойственное. С одной стороны, радует, что территориальные ограничения в программе решили не ужесточать. Это значит, что в сельской ипотеке всё еще участвуют маленькие городки и поселки, где есть хоть какая-то инфраструктура и шансы на развитие.

С другой стороны, мне кажется, есть в новых условиях какой-то перекос. В сельской местности ведь живут не только фермеры и работники социальной сферы. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Есть те, кто работает в других отраслях тут же в селе. Но даже если они работают дистанционно — живут ведь они здесь, строят дома, рожают детей, развивают бизнес и вливают деньги в местную экономику. То есть они тоже реальные «двигатели» развития села в последние годы.

Ну и вечный вопрос. Чтобы удержать молодежь и привлечь специалистов в сельские территории, нужно не только дешевое жилье . Нужны градообразующие предприятия, рабочие места, детские сады, нормальные больницы, дороги, школы и главное — ощущение, что здесь есть будущее.

Сельская ипотека — это инструмент, и от того, как его используют, зависит, станет ли он реальной опорой для регионов или просто очередной попыткой решить большую проблему маленьким штампом.