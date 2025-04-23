В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?

Программа сельской ипотеки вернулась. Ставка осталась прежней — 3%, но другие условия изменились кардинально: теперь ипотека — не просто про жилье «в тиши и на свежем воздухе», а про удержание кадров в агросекторе и социальной сфере.
Кто в итоге сможет взять сельскую ипотеку по новым условиям и почему программа, хоть и запущена официально, на деле пока не работает, в своей колонке на портале E1.RU рассказала директор агентства недвижимости из Екатеринбурга Екатерина Торопова.
Программу сельской ипотеки заморозили еще осенью прошлого года. Тогда ее обещали пересмотреть, и варианты действительно обсуждались самые разные. Например, хотели исключить маленькие города и поселки, примыкающие к агломерациям, и оставить ипотеку только для глухих деревень.
В итоге решили иначе. Теперь получить сельскую ипотеку смогут далеко не все, а только те, кто готов минимум пять лет трудиться в определенных сферах на селе. То есть не просто жить, а работать по специальному списку профессий.
Но давайте по порядку.
Основные условия
Сначала напомню основные параметры сельской ипотеки, они не изменились.
Ставка: 3% годовых, а для приграничных территорий — и вовсе от 0,1 %;
первоначальный взнос: 20% от суммы кредита. Причем если супруги оформляют два кредита на один объект, совокупный взнос тот же, 20%;
максимальная сумма кредита: 6 млн рублей. Супруги могут взять каждый по 6 миллионов — итого до 12 млн рублей на семью;
на что дают кредит: можно купить или построить частный дом на территории, попадающей под программу (сельские территории, сельские агломерации, опорные и приграничные пункты). Проверить, подходит ли конкретный населенный пункт под программу, можно в сервисе «Свое село». В опорных населенных пунктах можно купить и квартиру в новостройке — правда, только если дом не выше пяти этажей.
А теперь к изменениям. Они серьезные.
Требования к заемщикам
С 28 марта 2025 года получить сельскую ипотеку можно только при выполнении ряда условий. Заемщик обязан трудиться по основному месту работы в течение пяти лет с момента подписания кредитного договора — и только в определенных отраслях.
Кто входит в число избранных:
работники агропромышленного комплекса. В программе указано, что предприятие должно соответствовать требованиям Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». По этому закону в АПК входят, например, компании, ИП и кооперативы, которые производят первичную сельскохозяйственную продукцию: выращивают зерно, овощи, фрукты, разводят скот и тому подобное. А вот если они занимаются переработкой: например, производят муку из зерна, консервы из овощей, то могут быть отнесены к АПК, только если на реализацию этой продукции приходится не менее 70% дохода. В общем, всё не так просто;
работники социальной сферы на селе. Социальная сфера, как поясняется в программе, — это муниципальные организации в сфере здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. То есть сельская ипотека будет доступна сельским учителям, врачам, сотрудникам соцзащиты и так далее. По идее, не только им, но и любым сотрудникам указанных организаций;
работники Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора, а также подведомственных им структур. Минсельхоз курирует многие агрохолдинги, Росрыболовство — рыбохозяйственные предприятия, Россельхознадзор — ветеринарную и фитосанитарную деятельность;
сотрудники региональных органов ветеринарии и их подведомственных учреждений. Это ветнадзор, ветеринарные станции, лаборатории, учреждения для отлова и так далее;
служащие сельских администраций. Тут и так всё понятно.
Кроме того, к заемщикам сельской ипотеки добавилась особая категория — участники СВО, их супруги, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак.
Те, кто не входит в эти категории — мимо. Даже если человек давно живет на селе, формально он для этой программы не сельский житель.
Скрытые риски и подводные камни
Главный подводный камень — это опасность повышения ставки в течение первых пяти лет ипотеки. По аналогии с IT-ипотекой (подробный разбор про тонкости этой программы читайте по ссылке), ставка сохраняется, если ты работаешь на подходящей должности.
В случае увольнения у заемщика будет шесть месяцев на то, чтобы найти новую работу, соответствующую условиям программы. Если не справится — банк имеет право пересмотреть ставку до рыночной. Представили себе, например, нынешнюю рыночную ставку? Вот и я о том же.
Но для айтишников условие хоть как-то выполнимо: в городах работы много, в конце концов, можно работать удаленно. А вот если заемщик — учитель в сельской школе? Получается, если он уволился (что-то не сложилось со школьной администрацией или просто ушел на пенсию), то ставка априори взлетит? Идти устраиваться в местный совхоз? Переезжать? Так это тоже не так просто: ведь дом-то по сельской ипотеке он уже построил или купил здесь.
Формально работает — по факту нет
Хотя программа официально стартовала 28 марта и уже две недели как работает, банки еще не начали принимать заявки. Причина очевидна: пока нет понятного механизма. Чтобы работать по новой программе, банкам нужны от вышестоящих ведомств регламенты, инструкции и какой-то единый реестр «подходящих» организаций. Поэтому ждем.
Мнение о новой программе
Если честно, ощущение двойственное. С одной стороны, радует, что территориальные ограничения в программе решили не ужесточать. Это значит, что в сельской ипотеке всё еще участвуют маленькие городки и поселки, где есть хоть какая-то инфраструктура и шансы на развитие.
С другой стороны, мне кажется, есть в новых условиях какой-то перекос. В сельской местности ведь живут не только фермеры и работники социальной сферы.
Есть те, кто работает в других отраслях тут же в селе. Но даже если они работают дистанционно — живут ведь они здесь, строят дома, рожают детей, развивают бизнес и вливают деньги в местную экономику. То есть они тоже реальные «двигатели» развития села в последние годы.
Ну и вечный вопрос. Чтобы удержать молодежь и привлечь специалистов в сельские территории, нужно не только дешевое жилье. Нужны градообразующие предприятия, рабочие места, детские сады, нормальные больницы, дороги, школы и главное — ощущение, что здесь есть будущее.
Сельская ипотека — это инструмент, и от того, как его используют, зависит, станет ли он реальной опорой для регионов или просто очередной попыткой решить большую проблему маленьким штампом.
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