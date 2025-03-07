Жилье напротив Стрелки: стала известна стоимость квартир в элитном ЖК на берегу Волги в Ярославле

Феликс Ходанович возглавил департамент в 2007 году. Однако в 2012 году его уволили из городской администрации по оптимизации органов местного самоуправления, которую организовал экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Спустя несколько лет экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Впоследствии дело закрыли по амнистии.

Суд установил, что с октября по декабрь 2011 года чиновник подтасовал документы по ремонту придворовых территорий и проездов к ним в Дзержинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах. Спустя 13 лет после суда он выплатил долг из-за вмешательства приставов. 73-летний Феликс Ходанович вернул ярославскому бюджету 15,9 миллиона.