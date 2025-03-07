Жилье напротив Стрелки: стала известна стоимость квартир в элитном ЖК на берегу Волги в Ярославле

На берегу Которосли в Ярославле появится элитный жилой комплекс с таунхаусами, сити-хаусами и квартирами с террасами. Масштабная стройка развернулась напротив Стрелки и Даманского острова — в Коровниках.
О застройке территории, ограниченной улицами Кирпичной, Златоустинской и 1-й Закоторосльной, во Фрунзенском районе стало известно в феврале 2023 года. Спустя два года на участке возвышаются башенные краны и первые постройки.
Согласно паспорту объекта, застройщиком выступает ООО «Наследие», генеральный подрядчик — ООО «Триумф». Кстати, «Триумф» уже работал на ярославских объектах. Как мы ранее писали, компания выполняла разработку котлована и устройство монолитного каркаса ЖК «Династия» в центре Ярославля.
Что известно о застройщике «Наследие»
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», юрлицо «Специализированный застройщик „Наследие“» было образовано в Ярославле в 2021 году. Его учредителями, по данным на 2025 год, числятся московская фирма «Триумф-Регион» и ярославец Феликс Ходанович — экс-глава департамента строительства и жилищной политики мэрии.
Кто такой Феликс Ходанович
Феликс Ходанович возглавил департамент в 2007 году. Однако в 2012 году его уволили из городской администрации по оптимизации органов местного самоуправления, которую организовал экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Спустя несколько лет экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Впоследствии дело закрыли по амнистии.
Суд установил, что с октября по декабрь 2011 года чиновник подтасовал документы по ремонту придворовых территорий и проездов к ним в Дзержинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах. Спустя 13 лет после суда он выплатил долг из-за вмешательства приставов. 73-летний Феликс Ходанович вернул ярославскому бюджету 15,9 миллиона.
ООО «Триумф-регион» было образовано в 2010 году, его учредителем и гендиректором указан бизнесмен Иван Бузикевич. Он же владеет подмосковной строительной компанией «Триумф». За 2023 год «Триумф-регион» заработал 451,1 миллиона рублей, чистая прибыль (то есть выручка после оплаты всех расходов, долговых и налоговых обязательств) составила 178,2 миллиона рублей.
В 2021 году губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Ивана Бузикевича знаком преподобного Сергия Радонежского за вклад в развитие региона.
Историческое место
ЖК расположен на месте Коровницкой и Тропинской слобод (они появились в XII–XIII веках), в окружении памятников и особой природной территории. В связи с этим перед началом строительства госэксперт оценивал, не причинит ли масштабная застройка вред. Вывод был таким: ущерб работы не нанесут.
При этом градозащитница Ольга Мазанова выражала опасения: превышена высота проекта (вместо 18 метров, по ее мнению, следовало строить дома до 14 метров в высоту), кроме того, планируется слишком плотная застройка. По ее данным, эта территория — зона катастрофического затопления, в случае ЧП в ЖК может затопить минимум два этажа.
ООО «Триумф-Регион» получило участки в аренду для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства с 2022 по 2029 год.
К слову, в 2023 году стало известно, что застройщик «Наследие» также благоустроит парк на этом берегу Которосли. В зеленой зоне вдоль 1-й Закоторосльной набережной уже частично вырубили сорные деревья и разровняли участок.
Патио и закрытый двор
По данным на февраль 2025 года, стройка на участке в самом разгаре, в частности из-за забора уже показался пятиэтажный дом на 205 квартир с подземной автостоянкой на 131 машину.
Согласно описанию с сайта ЖК, на продажу будут выставлять четырехкомнатные квартиры с потолками до 3,7 метра и предчистовой отделкой, квартиры и таунхаусы с отдельным входом и патио.
Согласно паспорту объекта, окончание строительства — II квартал 2026 года
Кроме того, фасад комплекса будет оформлен красным кирпичом в трех оттенках с каменными деталями, сводчатыми трехчастными окнами, украшенными колоннами. В ЖК планируют обустроить приватный двор без машин. Застройщик отмечает, что проект отражает стиль архитектуры XIX века.
— Фасонный красный кирпич максимально приближен к историческому кирпичу, который характерен для ярославской архитектурной школы и придает такое узнаваемое своеобразие облику города, — приводят на сайте застройщика слова архитектора Максима Атаянца.
Сколько стоят квартиры в ЖК «Легенда»
На сайтах объявлений уже появились первые лоты о продаже жилья в строящемся ЖК. На данный момент стоимость квартир варьируется от 7,7 миллиона до 21,36 миллиона рублей. Вероятно, после сдачи объекта конечная стоимость вырастет.
Цены на квартиры:
однушка площадью 39,4 квадратного метра продается за 7 миллионов 700 тысяч рублей;
однушка площадью 67,8 квадрата — 12 миллионов 300 тысяч рублей;
двушка площадью от 56,2 кв. м — 10 миллионов 400 тысяч рублей;
трехкомнатная квартира площадью от 99,2 кв. м — 20 миллионов рублей;
четырехкомнатная квартира площадью от 117,2 кв. м — 21 миллион 900 тысяч рублей.
На февраль 2025 года в многоквартирном доме выкупили 12 квартир, еще 50 забронировали потенциальные покупатели.