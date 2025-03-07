НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Недвижимость Элитный ЖК на берегу Которосли Жилье напротив Стрелки: стала известна стоимость квартир в элитном ЖК на берегу Волги в Ярославле

Жилье напротив Стрелки: стала известна стоимость квартир в элитном ЖК на берегу Волги в Ярославле

Проект возводит компания, участвовавшая в строительстве «Династии»

7 037
26 комментариев
В Ярославле продолжается строительство ЖК «Легенда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса / TelegramВ Ярославле продолжается строительство ЖК «Легенда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса / Telegram

В Ярославле продолжается строительство ЖК «Легенда»

Источник:

На берегу Которосли в Ярославле появится элитный жилой комплекс с таунхаусами, сити-хаусами и квартирами с террасами. Масштабная стройка развернулась напротив Стрелки и Даманского острова — в Коровниках.

О застройке территории, ограниченной улицами Кирпичной, Златоустинской и 1-й Закоторосльной, во Фрунзенском районе стало известно в феврале 2023 года. Спустя два года на участке возвышаются башенные краны и первые постройки.

В Ярославле на берегу Которосли строят элитный ЖК «Легенда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на берегу Которосли строят элитный ЖК «Легенда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на берегу Которосли строят элитный ЖК «Легенда»

Источник:
Вокруг стройки развесили рекламные баннеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг стройки развесили рекламные баннеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг стройки развесили рекламные баннеры

Источник:
Так, согласно эскизам, будет выглядеть ЖК в Коровниках | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса Так, согласно эскизам, будет выглядеть ЖК в Коровниках | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса

Так, согласно эскизам, будет выглядеть ЖК в Коровниках

Источник:

Согласно паспорту объекта, застройщиком выступает ООО «Наследие», генеральный подрядчик — ООО «Триумф». Кстати, «Триумф» уже работал на ярославских объектах. Как мы ранее писали, компания выполняла разработку котлована и устройство монолитного каркаса ЖК «Династия» в центре Ярославля.

Стало известно, когда сдадут ЖК «Легенда». Согласно паспорту объекта, окончание строительства многоквартирного шестиэтажного дома&nbsp;— II квартал 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, когда сдадут ЖК «Легенда». Согласно паспорту объекта, окончание строительства многоквартирного шестиэтажного дома&nbsp;— II квартал 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда сдадут ЖК «Легенда». Согласно паспорту объекта, окончание строительства многоквартирного шестиэтажного дома — II квартал 2026 года

Источник:

Что известно о застройщике «Наследие»

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», юрлицо «Специализированный застройщик „Наследие“» было образовано в Ярославле в 2021 году. Его учредителями, по данным на 2025 год, числятся московская фирма «Триумф-Регион» и ярославец Феликс Ходанович — экс-глава департамента строительства и жилищной политики мэрии.

Кто такой Феликс Ходанович

Феликс Ходанович возглавил департамент в 2007 году. Однако в 2012 году его уволили из городской администрации по оптимизации органов местного самоуправления, которую организовал экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Спустя несколько лет экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Впоследствии дело закрыли по амнистии.

Суд установил, что с октября по декабрь 2011 года чиновник подтасовал документы по ремонту придворовых территорий и проездов к ним в Дзержинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах. Спустя 13 лет после суда он выплатил долг из-за вмешательства приставов. 73-летний Феликс Ходанович вернул ярославскому бюджету 15,9 миллиона.

ООО «Триумф-регион» было образовано в 2010 году, его учредителем и гендиректором указан бизнесмен Иван Бузикевич. Он же владеет подмосковной строительной компанией «Триумф». За 2023 год «Триумф-регион» заработал 451,1 миллиона рублей, чистая прибыль (то есть выручка после оплаты всех расходов, долговых и налоговых обязательств) составила 178,2 миллиона рублей.

В 2021 году губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Ивана Бузикевича знаком преподобного Сергия Радонежского за вклад в развитие региона.

Историческое место

ЖК расположен на месте Коровницкой и Тропинской слобод (они появились в XII–XIII веках), в окружении памятников и особой природной территории. В связи с этим перед началом строительства госэксперт оценивал, не причинит ли масштабная застройка вред. Вывод был таким: ущерб работы не нанесут.

ЖК «Легенда» строят на берегу Которосли в Коровницкой слободе | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса ЖК «Легенда» строят на берегу Которосли в Коровницкой слободе | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса

ЖК «Легенда» строят на берегу Которосли в Коровницкой слободе

Источник:

При этом градозащитница Ольга Мазанова выражала опасения: превышена высота проекта (вместо 18 метров, по ее мнению, следовало строить дома до 14 метров в высоту), кроме того, планируется слишком плотная застройка. По ее данным, эта территория — зона катастрофического затопления, в случае ЧП в ЖК может затопить минимум два этажа.

ООО «Триумф-Регион» получило участки в аренду для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства с 2022 по 2029 год.

К слову, в 2023 году стало известно, что застройщик «Наследие» также благоустроит парк на этом берегу Которосли. В зеленой зоне вдоль 1-й Закоторосльной набережной уже частично вырубили сорные деревья и разровняли участок.

Читайте также

Патио и закрытый двор

По данным на февраль 2025 года, стройка на участке в самом разгаре, в частности из-за забора уже показался пятиэтажный дом на 205 квартир с подземной автостоянкой на 131 машину.

Согласно описанию с сайта ЖК, на продажу будут выставлять четырехкомнатные квартиры с потолками до 3,7 метра и предчистовой отделкой, квартиры и таунхаусы с отдельным входом и патио.

Согласно паспорту объекта, окончание строительства — II квартал 2026 года

Застройщик сообщает, что в некоторых квартирах будут свои патио | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-классаЗастройщик сообщает, что в некоторых квартирах будут свои патио | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса

Застройщик сообщает, что в некоторых квартирах будут свои патио

Источник:
По данным застройщика, в ЖК будут так называемые видовые резиденции | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-классаПо данным застройщика, в ЖК будут так называемые видовые резиденции | Источник: ЛЕГЕНДА| Квартал бизнес-класса

По данным застройщика, в ЖК будут так называемые видовые резиденции

Источник:

Кроме того, фасад комплекса будет оформлен красным кирпичом в трех оттенках с каменными деталями, сводчатыми трехчастными окнами, украшенными колоннами. В ЖК планируют обустроить приватный двор без машин. Застройщик отмечает, что проект отражает стиль архитектуры XIX века.

— Фасонный красный кирпич максимально приближен к историческому кирпичу, который характерен для ярославской архитектурной школы и придает такое узнаваемое своеобразие облику города, — приводят на сайте застройщика слова архитектора Максима Атаянца.

Сколько стоят квартиры в ЖК «Легенда»

На сайтах объявлений уже появились первые лоты о продаже жилья в строящемся ЖК. На данный момент стоимость квартир варьируется от 7,7 миллиона до 21,36 миллиона рублей. Вероятно, после сдачи объекта конечная стоимость вырастет.

Цены на квартиры:

  • однушка площадью 39,4 квадратного метра продается за 7 миллионов 700 тысяч рублей;

  • однушка площадью 67,8 квадрата — 12 миллионов 300 тысяч рублей;

  • двушка площадью от 56,2 кв. м — 10 миллионов 400 тысяч рублей;

  • трехкомнатная квартира площадью от 99,2 кв. м — 20 миллионов рублей;

  • четырехкомнатная квартира площадью от 117,2 кв. м — 21 миллион 900 тысяч рублей.

Самый дешевый вариант&nbsp;— однокомнатная квартира за 7,7&nbsp;миллиона рублей | Источник: «Авито»Самый дешевый вариант&nbsp;— однокомнатная квартира за 7,7&nbsp;миллиона рублей | Источник: «Авито»
Планировка однокомнатной квартиры площадью 66 квадратных метров | Источник: АвитоПланировка однокомнатной квартиры площадью 66 квадратных метров | Источник: Авито
А это планировка двушки за 10,4 миллиона рублей | Источник: АвитоА это планировка двушки за 10,4 миллиона рублей | Источник: Авито
+2
Также застройщик предлагает трехкомнатные квартиры за 20 миллионов | Источник: АвитоТакже застройщик предлагает трехкомнатные квартиры за 20 миллионов | Источник: Авито
Четырехкомнатное жилье почти за 22 миллиона рублей | Источник: АвитоЧетырехкомнатное жилье почти за 22 миллиона рублей | Источник: Авито

На февраль 2025 года в многоквартирном доме выкупили 12 квартир, еще 50 забронировали потенциальные покупатели.

ПО ТЕМЕ
Новый ЖК Элитная недвижимость Благоустройство Которосль Застройка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
7 марта, 08:46
цены нормальные, с учетом теперешних ставок по кредитам, вообще выгодное предложение. Надо брать. Глядишь, пра-правнуки и смогут все долги за ипотеку закрыть.
Гость
7 марта, 08:46
Я сначала подумал что это тюрьма )))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление