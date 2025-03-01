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Недвижимость «Хорошая локация»: в центре Ярославля продадут историческое здание

«Хорошая локация»: в центре Ярославля продадут историческое здание

Продавцы рассказали, что о нем известно

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Дом на Комсомольской улице в Ярославле продадут | Источник: Дом.РФДом на Комсомольской улице в Ярославле продадут | Источник: Дом.РФ

Дом на Комсомольской улице в Ярославле продадут

Источник:

В центре Ярославля продадут двухэтажное историческое здание на Комсомольской улице, 22. Объявление об этом появилось на сайте «Дом.РФ». Цена объекта пока не указана, он в агентировании. Это значит, что сейчас готовят необходимые документы для его продажи.

— Имущественный комплекс расположен в историческом центре города на второй линии улицы Комсомольской. Окружение представлено административно-офисной, жилой и исторической застройкой. Хорошая локация с точки зрения пешей и транспортной доступности, ближайшая остановка общественного транспорта в 50 метрах, — говорится в объявлении.

Судя по всему, речь идет о части здания Главпочтамта, расположенного по адресу: Комсомольская улица, 22. Вместе с помещениями общей площадью 493,9 квадратных метра новый собственник получит земельный участок в 0,04 гектара.

По данным публичной кадастровой карты здание было построено в 1918 году. Его стоимость оценивается в 13 миллионов 967 тысяч 921 рубль. Само по себе здание нежилое.

На сайте «Дом.РФ» указано, что продать его планируют в третьем квартале 2025 года.

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