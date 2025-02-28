В Ярославле выставили на продажу помещения в здании-«памятнике» советской эпохи

Мэрия ярославля продает муниципальные помещения в легендарном Доме быта Источник: мэрия Ярославля / Тelegram











В Ярославле мэрия выставили на продажу помещения в бывшем Доме быта на Чкалова, 31 в Ленинском районе.

— «Памятник» советской эпохи, место, бывшее точкой притяжения ярославцев со всех уголков центрального района сегодня требует обновления и предпринимательского внимания, — описывается объект на сайте городской администрации.

Дом был построен в 1961 году. Власти подчеркнули, что здание находится в хорошем техническом состоянии. Общая площадь трехэтажного дома — около 1 000 квадратных метров. На продажу выставила те помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Это ряд площадок в подвале, на первом и втором этажах общей площадью 557 квадратных метров. Остальные помещение уже находятся в частных руках и в региональной собственности.

Власти выложили видеоролик о здании Источник: мэрия Ярославля / Тelegram

Продажа состоится на аукционе, который запланирован на 13 марта. Начальная цена объекта — 32 105 683 рубля.