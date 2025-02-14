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Недвижимость Хотели заполучить многие: озвучили итоги аукциона за лакомый участок земли в Ярославле

Хотели заполучить многие: озвучили итоги аукциона за лакомый участок земли в Ярославле

Прошлые торги закончились скандалом

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Стало известно, чем закончился аукцион на застройку территории в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, чем закончился аукцион на застройку территории в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, чем закончился аукцион на застройку территории в Ярославле

Источник:

Стали известны итоги проведения торгов за право застройки большого участка земли в Красноперекопском районе. Речь идет о территории площадью 170,5 тысячи квадратных метров на улице Большой Донской. Власти города отдают ее под возведение домов высотой до восьми этажей и всей необходимой инфраструктуры. Аукцион прошел 12 февраля. А 13 февраля в мэрии подвели его итоги.

— Аукцион признан не состоявшимся. Принято решение об отказе в допуске к участию всех заявителей, — сообщили порталу 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Известно, что претендентами в этот раз были пять застройщиков. Начальная цена лота была заявлена в размере 33,5 миллиона рублей.

Этот участок хотят получить многие компании | Источник: мэрия ЯрославляЭтот участок хотят получить многие компании | Источник: мэрия Ярославля

Этот участок хотят получить многие компании

Источник:

Напомним, эту территорию уже выставляли на торги в марте 2024 года. Тогда за участок также боролось несколько компаний. Победителем стала фирма «Бизант» из Санкт-Петербурга. Она предложила за право комплексного развития территории наибольшую цену — 276 миллионов рублей. Интересно, что она же в середине марта прошлого года забрала под застройку еще один большой участок земли в районе улицы Балашова в Брагине.

Однако один из конкурентов — ООО «СЗ „Жилгорстрой“» — подал жалобу в антимонопольную службу, посчитав, что его незаконно не допустили до участия в торгах. Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России посчитала, что заявка от обратившегося застройщика, действительно, была отклонена организатором аукциона неправомерно.

В итоге заключение контракта с фирмой «Бизант» было отменено. Участок выставили на аукцион повторно.

Кстати своеобразным обременением для победителя торгов на право застройки этой территории станет ответственность за расселение оставшихся 10 квартир в доме № 5, корпус 2, на улице Батова, где в августе 2020 года прогремел взрыв газа, после чего дом признали аварийным. Большая часть жильцов уже получила компенсации и съехала. Но осталось несколько человек, которые отказались от предложенной суммы, посчитав ее недостаточной. Власти ждут, когда они наконец получат новое жилье, чтобы снести пострадавший от взрыва дом.

ПО ТЕМЕ
Застройка Комплексное развитие территории Аукцион Торги Дом на Батова
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