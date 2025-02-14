Хотели заполучить многие: озвучили итоги аукциона за лакомый участок земли в Ярославле

Стало известно, чем закончился аукцион на застройку территории в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стали известны итоги проведения торгов за право застройки большого участка земли в Красноперекопском районе. Речь идет о территории площадью 170,5 тысячи квадратных метров на улице Большой Донской. Власти города отдают ее под возведение домов высотой до восьми этажей и всей необходимой инфраструктуры. Аукцион прошел 12 февраля. А 13 февраля в мэрии подвели его итоги.

— Аукцион признан не состоявшимся. Принято решение об отказе в допуске к участию всех заявителей, — сообщили порталу 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Известно, что претендентами в этот раз были пять застройщиков. Начальная цена лота была заявлена в размере 33,5 миллиона рублей.

Этот участок хотят получить многие компании Источник: мэрия Ярославля











Напомним, эту территорию уже выставляли на торги в марте 2024 года. Тогда за участок также боролось несколько компаний. Победителем стала фирма «Бизант» из Санкт-Петербурга. Она предложила за право комплексного развития территории наибольшую цену — 276 миллионов рублей. Интересно, что она же в середине марта прошлого года забрала под застройку еще один большой участок земли в районе улицы Балашова в Брагине.

Однако один из конкурентов — ООО «СЗ „Жилгорстрой“» — подал жалобу в антимонопольную службу, посчитав, что его незаконно не допустили до участия в торгах. Комиссия Ярославского межрегионального УФАС России посчитала, что заявка от обратившегося застройщика, действительно, была отклонена организатором аукциона неправомерно.

В итоге заключение контракта с фирмой «Бизант» было отменено. Участок выставили на аукцион повторно.