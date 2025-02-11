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Недвижимость Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку. Фото

Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку. Фото

Что с ней теперь будет

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5 комментариев
Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.comПод Ярославлем обнаружили незаконную постройку | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку

Источник:

В Карабихском сельском поселении Ярославского района нашли незаконную стройку. Об этом сообщили в инспекции государственного строительства 11 февраля.

О строящемся объекте инспекции сообщили местные жители. Судя по фото, возведен каркас здания, и он уже частично обшит.

— Специалистами Инспекции госстройнадзора Ярославской области по обращению жителей деревни Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района проведено выездное обследование, в ходе которого установлены факты возведения объекта капитального строительства нежилого назначения без разрешения на строительство, — сообщили в инспекции.

О самовольной постройке сообщили в администрацию сельского поселения.

— На основании этого администрацией будет принято решение об обращении в суд с иском о сносе или приведении постройки в соответствие с установленными требованиями либо об установлении отсутствия признаков самовольной постройки, — добавили в инспекции государственного строительного надзора.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
на очках уже сломали? или мешочек занесли
Гость
2 часа
Нам всем тоже нужно по этому поводу попереживать?
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