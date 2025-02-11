Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку. Фото

Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com











В Карабихском сельском поселении Ярославского района нашли незаконную стройку. Об этом сообщили в инспекции государственного строительства 11 февраля.

О строящемся объекте инспекции сообщили местные жители. Судя по фото, возведен каркас здания, и он уже частично обшит.

— Специалистами Инспекции госстройнадзора Ярославской области по обращению жителей деревни Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района проведено выездное обследование, в ходе которого установлены факты возведения объекта капитального строительства нежилого назначения без разрешения на строительство, — сообщили в инспекции.

О самовольной постройке сообщили в администрацию сельского поселения.