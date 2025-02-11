Под Ярославлем обнаружили незаконную постройку. Фото

В Карабихском сельском поселении Ярославского района нашли незаконную стройку. Об этом сообщили в инспекции государственного строительства 11 февраля.
О строящемся объекте инспекции сообщили местные жители. Судя по фото, возведен каркас здания, и он уже частично обшит.
— Специалистами Инспекции госстройнадзора Ярославской области по обращению жителей деревни Кормилицино Карабихского сельского поселения Ярославского района проведено выездное обследование, в ходе которого установлены факты возведения объекта капитального строительства нежилого назначения без разрешения на строительство, — сообщили в инспекции.
О самовольной постройке сообщили в администрацию сельского поселения.
— На основании этого администрацией будет принято решение об обращении в суд с иском о сносе или приведении постройки в соответствие с установленными требованиями либо об установлении отсутствия признаков самовольной постройки, — добавили в инспекции государственного строительного надзора.