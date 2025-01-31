Покупать будет нечего? Эксперт рассказал, к чему приведет остановка строек в России

Новых строек в этом году будет значительно меньше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В сфере недвижимости 2025 год начинается с тех же вводных, что оставил нам 2024-й: высокие цены, дорогие стройматериалы и недоступная ипотека. С учетом всего этого застройщики поставят на паузу новые проекты, и это, по мнению аналитика, через пару лет приведет к новой проблеме — покупать будет попросту нечего.

— Что мы можем получить сейчас? Падение инвестиций в новые проекты. Новых проектов в 2025 году будет меньше, возможно, и в 2026-м. От текущего момента через три-четыре года может сформироваться достаточно серьезный недостаток , — говорит Михаил Хорьков, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.

Я бы пока не говорил о дефиците, но сокращение ассортимента прогнозируется, выбор, качественное разнообразие будут меньше. Михаил Хорьков руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости

Такая проблема в первую очередь коснется тех городов, где и так были невысокие объемы строительства. В качестве примера эксперт привел Нижний Новгород.

К началу 2025 года в Нижегородской области прямо сейчас возводят 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Для сравнения: в Свердловской области — почти 5 миллионов «квадратов», то есть в этом регионе вряд ли будут сложности с выбором недвижимости через пару лет, потому что продолжат распродаваться квартиры, которые уже построены и не проданы, либо те, что сдадут в ближайшие годы.

На инфографике ниже показываем, сколько жилья прямо сейчас строится в России.

Чем меньше жилья сейчас строится в регионе, тем сложнее там будет найти подходящую квартиру через пару лет Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Стройки в стране полностью остановятся?

По мнению Михаила Хорькова, нынешний кризис, вызванный отменой льготной ипотеки, был предсказуем и у застройщиков было время к нему подготовиться, однако делать этого не стали.

— Все всё знали, но рыночная инерция всё равно толкала рынок всё выше и выше по объемам предложения, по объему стройки . У нас на рынок до сих пор выходят новые проекты. С учетом тех решений, которые были приняты год-два-три назад, тех затрат, которые понесли застройщики, компании оказались в ситуации, когда остановка проекта принесет больше проблем, чем его запуск, чем выход на этот сложный рынок, — считает эксперт.

Сейчас же компаниям остается только ставить на паузу новые проекты, достраивая уже существующие ЖК и распродавая квартиры в них, однако полностью стройки по всей стране точно не остановятся.

— Девелопер, тем более крупный, не может остановить все процессы. Это значит уволить всех сотрудников, но когда с кадрами такие проблемы, они разбегутся — потом не соберешь. Компании могут где-то поджиматься, но они не могут остановить строительный цикл, — подчеркивает Михаил Хорьков.

В любом случае, убежден аналитик, ситуация в отрасли выправится, и наступит подъем. Михаил Хорьков вспоминает, что после кризиса 2009 года к рабочему режиму рынок вернулся через два года, после провала в 2015-м — к 2017–2018 годам. В этот раз процесс может затянуться, и сфере понадобится больше времени, чем год или два .

Строек всё равно много, а купить квартиру сложно. Откуда возьмется дефицит?

По данным аналитического центра ИА «Движение.ру», в России сейчас нераспроданными остаются почти 79 миллионов квадратных метров квартир в строящихся домах — это 69% от общей площади текущего строительства в 114 миллионов квадратов.

Эксперты подчеркивают, что в общем объеме строек учитываются абсолютно все проекты, включая те, которые только запустили.

— [Текущий] процент распроданности в 31% с учетом строительных циклов, занимающих два-три года, а то и более, совершенно нормален. Так, в домах, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2025 год, распроданность в среднем по стране порядка 50%, по крупнейшим девелоперам массового сегмента в домах, где строительство заканчивается в текущем году, достигает 60–75%. То есть нельзя говорить о том, что в стране пустуют квартиры , — объясняют эксперты ИА «Движение.ру».

В статистику по объемам строительства и непроданным квартирам попадают даже дома, которые находятся еще на стадии котлована Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











При этом в домах на финальной стадии строительства, а тем более в сданных, уже сейчас может наблюдаться дефицит предложения. Как подчеркивают аналитики, речь идет в первую очередь о самых востребованных и ликвидных типах жилья — студиях и однокомнатных квартирах.