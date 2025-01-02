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Недвижимость По домам! В Ярославле выставили на продажу квартиру за 72 миллиона рублей: смотрим роскошные хоромы

В Ярославле выставили на продажу квартиру за 72 миллиона рублей: смотрим роскошные хоромы

Дом находится в самом центре

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1 комментарий

В Ярославле продают шестикомнатную квартиру с детскими и огромной ванной за 72 миллиона рублей

Источник:

В Ярославле под Новый год выставили на продажу шестикомнатную квартиру за 72 миллиона рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 30 декабря.

— Эта квартира идеально подходит для жизни и работы. <…> Интерьер квартиры выполнен в классическом стиле с использованием качественных натуральных материалов от производителей Италии и Франции. В квартире установлена система охраны, теплые полы, бойлер, звукоизоляция, — указано в объявлении.

Жилье находится в самом центре города — на улице Терешковой, 12. Это четырехэтажный дом на несколько квартир с подземной отапливаемой парковкой и своим закрытым двориком.

Многоквартирный дом является пристройкой к деревянному воссозданному зданию

Источник:

Согласно описанию, недвижимостью владеет один собственник, последний раз ее перепродавали в 2014 году.

Потенциальный покупатель получит просторную гостиную с кухней, спальню, гардеробную, игровую комнату для детей с выходом на балкон, детскую, кабинет с выходом на балкон, большую ванную комнату, гостевой санузел, постирочную, прихожую с отдельным гардеробом. Кроме того, вместе с квартирой продают два машиноместа.

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Общая площадь жилья — 240 квадратных метров, высота потолков — 3,5 метра.

— В шаговой доступности все ключевые объекты инфраструктуры: магазины, кафе, парки, школы, набережная реки Волги и культурные достопримечательности города, — указал продавец.

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Игровая зона для детей вынесена в отдельную комнату. Кроме того, в квартире расположен кабинет. Обе зоны совмещены балконом.

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Ранее мы также показывали квартиру с колоннами и золотыми креслами за 75 миллионов рублей.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
Здесь не чечня
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