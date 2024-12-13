Статуи, колонны и золотые кресла: в Ярославле выставили на продажу квартиру на набережной за 75 млн

В Ярославле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с тремя лоджиями, сауной и своим «берегом». Стоимость хором с дизайнерской мебелью и огромной коллекцией статуй оценили в 75 миллионов рублей.
В новом выпуске нашей рубрики «По домам!» рассматриваем элитную недвижимость на берегу Которосли.
Свой берег
Объявление о продаже появилось на популярном сервисе «Циан» на днях. Двухуровневые хоромы находятся в здании 2006 года постройки, в нем располагается всего шесть квартир. Кирпичный дом с подземной парковкой расположен на 2-й Закоторосльной Набережной, 43/1. Из окон виднеется Которосль, Толбухинский мост и колесо обозрения. А рядом с домом есть свой огороженный участок берега с подогреваемой беседкой.
Общая площадь квартиры — 293 квадратных метра, из которых 208 квадратных метров — это жилое пространство, остальное — зоны отдыха.
— Квартира в двух уровнях, выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. <…> В квартире автономное отопление, теплые полы по всей квартире, высокие потолки. Гараж площадью 32 квадратных метра с подведенным водоснабжением, — указано в объявлении.
Лепнина и статуи
Судя по фото, потолки украшены лепниной и карнизами, в интерьерах присутствуют полуколонны. Продуманы разные световые сценарии, изюминкой комнат, помимо обилия статуй, можно назвать люстры и бра. Общее настроение помещений — классика с украшениями в разных стилях: от Античности до Древнего Востока.
В описании указано, что высота потолков в доме составляет 3 метра. Потенциальный покупатель получит два совмещенных санузла, три лоджии.
На втором уровне квартиры размещена зона отдыха с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном-купелью и мини-спортзалом. Отметим, что в двух залах оборудованы камины.
75 миллионов рублей — не предел по стоимости квартиры в Ярославле. Ранее мы показывали еще одну четырехкомнатную квартиру — за 90 миллионов рублей.