Статуи, колонны и золотые кресла: в Ярославле выставили на продажу квартиру на набережной за 75 млн

В Ярославле продают квартиру на набережной Источник: «Циан»











В Ярославле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с тремя лоджиями, сауной и своим «берегом». Стоимость хором с дизайнерской мебелью и огромной коллекцией статуй оценили в 75 миллионов рублей.

В новом выпуске нашей рубрики «По домам!» рассматриваем элитную недвижимость на берегу Которосли.

Свой берег

Объявление о продаже появилось на популярном сервисе «Циан» на днях. Двухуровневые хоромы находятся в здании 2006 года постройки, в нем располагается всего шесть квартир. Кирпичный дом с подземной парковкой расположен на 2-й Закоторосльной Набережной, 43/1. Из окон виднеется Которосль, Толбухинский мост и колесо обозрения. А рядом с домом есть свой огороженный участок берега с подогреваемой беседкой.

Общая площадь квартиры — 293 квадратных метра, из которых 208 квадратных метров — это жилое пространство, остальное — зоны отдыха.

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— Квартира в двух уровнях, выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. <…> В квартире автономное отопление, теплые полы по всей квартире, высокие потолки. Гараж площадью 32 квадратных метра с подведенным водоснабжением, — указано в объявлении.

Лепнина и статуи

Судя по фото, потолки украшены лепниной и карнизами, в интерьерах присутствуют полуколонны. Продуманы разные световые сценарии, изюминкой комнат, помимо обилия статуй, можно назвать люстры и бра. Общее настроение помещений — классика с украшениями в разных стилях: от Античности до Древнего Востока.

В описании указано, что высота потолков в доме составляет 3 метра. Потенциальный покупатель получит два совмещенных санузла, три лоджии.

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На втором уровне квартиры размещена зона отдыха с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном-купелью и мини-спортзалом. Отметим, что в двух залах оборудованы камины.