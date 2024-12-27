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Недвижимость В Ярославле может появиться новый мотель. Где его построят

В Ярославле может появиться новый мотель. Где его построят

Публикуем ответ властей

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В спальном районе Ярославля может появиться новый мотель

Источник:

В Заволжском районе Ярославля может появиться новый мотель. Речь идет о стройке на земельном участке на улице Мостецкой около дома № 9. Вопрос об этом поднимался на общественных обсуждениях, которые проходили с 12 по 19 декабря 2024 года.

Так было принято решение перевести назначение земли под туристическое обслуживание.

— Экспозиция проекта и информационных материалов была проведена в КУМИ, а также на платформе обратной связи (ПОС), общественное голосование на портале госуслуг, данный виджет находится на официальном портале города Ярославля в информационной телекоммуникационной сети Интернет, — уточнили 76.RU в мэрии Ярославля.

Согласно кадастровой карте, здесь планируется строительство мотеля на 10 мест. Это подтвердили нашему порталу в администрации. Площадь участка составляет 1053 квадратных метра.

Мотель — это небольшая придорожная гостиница, вход в номера которой осуществляется с улицы.

Участок под строительство отеля выделен на карте цветом

Источник:

Как вам идея строительства мотеля в спальном районе?

Хорошая идея
Не понимаю, зачем он там нужен
Мне без разницы
Свое мнение напишу в комментариях
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