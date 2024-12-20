«Категорически против»: мэр Ярославля рассказал, что будет с двором, где собираются воткнуть 7-этажку

Ярославцы подняли вопрос о застройке двора на Пятерке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что будет с территорией в Ленинском районе, где собирались воткнуть семиэтажку. В ходе прямой линии с главой города ярославец Максим обратил внимание: во дворе, ограниченным улицами Угличской, Лисицына, Богдановича и проспектом Ленина, начали разбирать гаражи.

— Я живу в доме 57 по проспекту Ленина. Рядом с нами должны были построить 7-этажку. К счастью, историю заморозили. Однако сейчас рядом с домом началась подозрительная активность, которая проявляется в виде разбора гаражей. Не планируется ли все-таки застройка этой территории? Жители категорически против, — написал Максим.

Мэр Артем Молчанов пояснил, что вопрос о строительстве отложен до принятия нового Генерального плана Ярославля.

— На этой территории было предпринято несколько попыток по различному строительству. Сейчас для исторических, центральных [территорий], да и в принципе, наверное, для всего города <…> важна разработка градостроительной документации, — ответил глава города. — Генеральный план требует разработки проекта планировки территории. Должны быть четко обозначены все возможные параметры допустимого строительства, нагрузка на школы, садики, транспорт, дорожную инфраструктуру. Поэтому по данной территории, пока не будет детальной разработки территории, никаких решений о строительстве просто быть не может.

Новый Генплан, который будет действовать следующие 20 лет, должны утвердить в 2026 году.

Напомним, весной 2024 года жители забили тревогу из-за идеи возвести многоэтажку во дворе домов на проспекте Ленина. С инициативой тогда выступил ярославский предприниматель Алексей Степанов, которому и принадлежит эта земля.

В беседе с 76.RU бизнесмен пояснил, что на данный момент стройка заморожена.

Новый дом может появиться в квартале, ограниченном улицами Угличской, Лисицына, Богдановича и проспектом Ленина Источник: мэрия Ярославля











Алексей Степанов работает в сфере аренды и управления недвижимости. Кроме того, он является учредителем компаний-застройщиков «Вертикальный город», «Пионер», «Жемчужина» и фирмы «Мозаика Бп», работающей в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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