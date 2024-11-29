А за забором — дома-громадины: как выглядит уединенный поселок с коттеджами под Ярославлем

Жители «Летнего вечера» добродушны друг к другу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В наши дни немалую популярность набирает индивидуальное жилищное строительство. Некоторые люди предпочитают собственные дома вместо квартир. В городе такая недвижимость есть не во всех районах, к тому же, цена на нее, зачастую, кусается. По этому выбор людей падает на домишки в пригороде.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» прогуливаемся по улицам коттеджного поселка «Летние вечера» в Ярославском районе.

Люди обустраивают участки по-своему Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Постройки в «Летних вечерах» разные. Видно, что где-то люди живут в коттеджах по типовому проекту, а где-то они продумывали дизайн будущего жилья самостоятельно. Чаще всего на глаза здесь попадаются кирпичные двухэтажные дома. Некоторые — за глухими металлическими заборами. А другие за аккуратными решетчатыми оградами.

Не все дома видны из-за высоких заборов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В посёлке есть и деревянные строения. Но на деревенские избушки они совсем не похожи.

Жители поселка соседствуют со складом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так получилось, что коттеджный поселок расположен на участке земли, граничащий с тем, что отдан под строительство склада крупного маркетплейса. Окна некоторых домов выходят как раз на объект, где проходят работы. Устраивает это не всех, но власти сообщили, что сотрудничество с крупным бизнесом пойдет региону на пользу.

Люди вкладывали в свои дома миллионы рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дома в «Летних вечерах» недешевые. На одном из сайтов с объявлениями о продаже недвижимости коттедж площадью 147,2 квадратных метра продают за 10 миллионов 755 тысяч рублей.

Внутри дома — чистовая отделка Источник: Циан / yaroslavl.cian.ru











Этот дом пока не успели оградить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, есть варианты и подешевле. Двухэтажный коттедж площадью 103 квадратных метра с внешней отделкой кирпичом продают за 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Такой дом продают дешевле Источник: Циан / yaroslavl.cian.ru











Здесь коттеджи выполнены в едином стиле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даже снаружи видно, что дом просторный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые при строительстве ограничиваются одним этажом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Необычная отделка в два цвета бросается в глаза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По заснеженным улицам здесь редко ездят автомобили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, дом пока находится в процессе строительства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А какие-то дома уже готовы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









