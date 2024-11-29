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А за забором — дома-громадины: как выглядит уединенный поселок с коттеджами под Ярославлем

Гуляем среди элитной недвижимости

1 552
12 комментариев

Жители «Летнего вечера» добродушны друг к другу

Источник:

В наши дни немалую популярность набирает индивидуальное жилищное строительство. Некоторые люди предпочитают собственные дома вместо квартир. В городе такая недвижимость есть не во всех районах, к тому же, цена на нее, зачастую, кусается. По этому выбор людей падает на домишки в пригороде.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» прогуливаемся по улицам коттеджного поселка «Летние вечера» в Ярославском районе.

Люди обустраивают участки по-своему

Источник:

Постройки в «Летних вечерах» разные. Видно, что где-то люди живут в коттеджах по типовому проекту, а где-то они продумывали дизайн будущего жилья самостоятельно. Чаще всего на глаза здесь попадаются кирпичные двухэтажные дома. Некоторые — за глухими металлическими заборами. А другие за аккуратными решетчатыми оградами.

Не все дома видны из-за высоких заборов

Источник:

В посёлке есть и деревянные строения. Но на деревенские избушки они совсем не похожи.

Жители поселка соседствуют со складом

Источник:

Так получилось, что коттеджный поселок расположен на участке земли, граничащий с тем, что отдан под строительство склада крупного маркетплейса. Окна некоторых домов выходят как раз на объект, где проходят работы. Устраивает это не всех, но власти сообщили, что сотрудничество с крупным бизнесом пойдет региону на пользу.

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Люди вкладывали в свои дома миллионы рублей

Источник:

Дома в «Летних вечерах» недешевые. На одном из сайтов с объявлениями о продаже недвижимости коттедж площадью 147,2 квадратных метра продают за 10 миллионов 755 тысяч рублей.

Внутри дома — чистовая отделка

Источник:

Этот дом пока не успели оградить

Источник:

Правда, есть варианты и подешевле. Двухэтажный коттедж площадью 103 квадратных метра с внешней отделкой кирпичом продают за 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Такой дом продают дешевле

Источник:

Здесь коттеджи выполнены в едином стиле

Источник:

Даже снаружи видно, что дом просторный

Источник:

Некоторые при строительстве ограничиваются одним этажом

Источник:

Необычная отделка в два цвета бросается в глаза

Источник:

По заснеженным улицам здесь редко ездят автомобили

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Кажется, дом пока находится в процессе строительства

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А какие-то дома уже готовы

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Вот это крыльцо!

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Комментарии
12
Гость
1 час
ни школы ни садика ни магазина с поликлиникой, а дороги еще нет - ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ
Гость
1 час
на дотационном кавказе это будки для собак или слуг у нас элитное жилье
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