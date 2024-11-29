«У нас реставрация»: на месте снесенного дома в центре Ярославля построят офисное здание

Дом разобрали из-за сгнивших и обгоревших балок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, предоставлено компанией ООО «Ветер»











На месте разобранного дома-памятника в центре Ярославля появится его брат-близнец. Как рассказали 76.RU директор компании-подрядчика Кирилл Кривопишин, на месте «Флигеля усадьбы Бибикова» на улице Чайковского, 23 построят офисное здание.

— Здание планируется использовать для размещения офисных сотрудников предприятия владельца здания. Посетителей не предусматривается, — рассказал в беседе с нашим порталом Кирилл Кривопишин.

Флигель усадьбы Бибикова — это редкий образец городской деревянной жилой постройки, его отличительные особенности — формы и декор. Как ранее указывали в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области (ныне Службы охраны ОКН. — Прим. Ред.), дом был построен в середине XIX века, в 1870-х его перестроили. Спустя еще почти 40 лет здание снова переоформили, в 1910 и 1912 годах фасад украсили с использованием стилевых приемов модерна. Еще одна перестройка была после пожара в 1990-е. Владелец здания — физическое лицо, его данные в выписках не раскрываются.

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Снести нельзя оставить

Напомним, летом 2023 года к дому на улице Чайковского, 23 было приковано внимание общественников и горожан. Многие возмущались, почему же бригада рабочих разобрала постройку?

По словам подрядчика, большая часть исторического сруба была повреждена при пожаре в 1990-е, часть сгнила со временем. Кирилл Кривопишин обратил внимание, что от исторической постройки мало что осталось.

Работы выполняет ООО «Ветер». Учредитель и директор фирмы — Кирилл Кривопишин. Компания работает на рынке с 1998 года. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2023 года ООО «Ветер» заработало 21,9 миллиона рублей. Компания выигрывала контракты на авторский надзор и научное руководство за проведением противоаварийных реставрационных работ на объектах Толгского и Борисоглебского монастырей.

Здание будет отличаться по цвету Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Территория огорожена забор из профнастила Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работы на объекте в самом разгаре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Пожар был примерно в 1996 году, тогда же был разработан первый проект реставрации, то есть в здании уже много «новодела», исторических стен, как таковых менее 50%. О том, что нижние венцы сруба гнилые и сгоревшие, мы узнали уже в ходе проведения работ, когда сняли обшивку. В связи с этим изменилась и технология проведения работ на метод переборки, — пояснил 76.RU Кирилл Кривопишин.

О состоянии дома стало известно после начала реставрации. Так подрядчик принял решение о демонтаже, сохранив крепкие бревна и декор.

— Все уцелевшие, пригодные элементы будут отреставрированы и использованы. Что не получится отремонтировать, будет воссоздано аутентично, — добавил Кирилл. — Ближайший год мы будем делать здание, у нас будет идти реставрация, восстановление.

После разбора сруба начались бюрократические сложности. В планах у компании было завершить большую часть работ еще в 2023 году.

Фактически благое желание общественников сохранить памятник обернулось тем, что работы по сохранению были отложены. Кирилл Кривопишин директор подрядной организации «Ветер»

За демонтаж — штраф

Как уточнили 76.RU в Службе охраны объектов культурного наследия, собственнику здания выдано разрешение на производство работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта, в том числе действует разрешение на строительство.

— В рамках инспекционного визита, осуществленного департаментом в 2023 года было установлено ведение работ с отступлением от проектной документации, а также выданного разрешения на проведение работ по сохранению, выраженное в демонтаже ОКН. Указанное явилось нарушением, — сообщили в службе.

После проверки департамент объявил предостережение собственнику.

— Информация была направлена в прокуратуру Кировского района Ярославля. По итогу возбуждено административное производство в отношении юрлица, в рамках судопроизводства виновные привлечены к ответственности в виде штрафа, — добавили в службе.

Собственник выплатил 200 тысяч рублей и приступил к возведению здания. Проект будут реализовывать до 2026 года. Работы разделят на несколько этапов: фундамент, подвал, фасады, внутренняя отделка и благоустройство. На время холодов стройку приостановят.