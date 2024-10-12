В Ярославле подешевели квартиры. Сколько они теперь стоят

Почем теперь можно купить квартиру в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле в сентябре подешевели квартиры на вторичном рынке. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

— Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Ярославля в сентябре составила 90 000 рублей, за месяц она снизилась на 0,8%, — рассказали эксперты.

При этом за последний месяц количество доступных предложений по вторичкам в городе уменьшилось на 1,2%. Готовые квартиры выставляют на продажу в среднем за 4,3 млн рублей. А их средняя площадь — 47,8 квадратных метра.

При этом в российских городах-миллионниках стоимость квартир на вторичном рынке растет. Аналитики рассказали, что за сентябрь в среднем квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%.

— Небольшой рост стоимости метров вторичного жилья в сентябре обусловлен несколькими факторами, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Во-первых, продавцы «вторички», которые стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий и первоначального взноса по ипотеке, должны обладать большей суммой средств из-за недоступности льготных программ для большинства категорий людей. Некоторые продавцы могут повышать цены, чтобы компенсировать подорожание кредитов, особенно если планируют купить жилье большей площади. Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жилье после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке тоже пока не оправдались. Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам.