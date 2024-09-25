НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

южн.

 756мм 43%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Изменения маршрутов транспорта
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Встреча губернатора с журналистами
Что ярославцы думают о работе в офисе
Побег дикобраза
Лучшие бизнес-идеи страны
Пробки из-за дефекта на дороге
Переделка здания
Штрафы за выделенную полосу
Осеннее нашествие пауков
Недвижимость «Ожидал тренда на снижение»: в Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Сколько теперь стоят

«Ожидал тренда на снижение»: в Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Сколько теперь стоят

И что об этом говорят эксперты

261
1 комментарий

Жилье в новых домах стало еще дороже

В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». Они приводили данные за первую половину сентября 2024 года.

— Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Ярославля в сентябре выросла на 4,1% и составила 105 000 рублей — среди крупных российских городов квадратный метр в новостройках стоит дешевле только в Ижевске и Пензе, — рассказали эксперты.

В среднем квартиры в новостройках Ярославля продают за 5,4 миллиона рублей, а их средняя площадь — 47,5 квадратного метра.

При этом в городах-миллионниках, по наблюдениям специалистов, квартиры дешевеют. В среднем за сентябрь в мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 рублей за квадратный метр.

— После изменений в условиях льготных ипотечных программ рынок ожидал начала тренда на снижение стоимости первичного жилья. В начале осени мы увидели цифры, которые подтверждают старт этой тенденции, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Стоит отметить, что динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков. Мы ожидаем новых точечных акций и специальных предложений от девелоперов и постепенное незначительное снижение средней цены квадрата в течение ближайшего года, если макроэкономические условия останутся неизменными.

Тем временем застройщики воплощают в жизнь новые проекты. Власти региона ранее называли самые застраиваемые районы Ярославской области. Но у многих возникает вопрос: стоит ли оформлять ипотеку в условиях высокой ключевой ставки Центробанка? Мы поговорили об этом с экспертом, а также рассказывали, какие льготные программы для оформления жилищного займа сохранились и кому они положены.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
Ну теперь очереди из жаждущих прикупить квартирку гарантированы.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление