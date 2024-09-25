«Ожидал тренда на снижение»: в Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Сколько теперь стоят

Жилье в новых домах стало еще дороже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». Они приводили данные за первую половину сентября 2024 года.

— Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Ярославля в сентябре выросла на 4,1% и составила 105 000 рублей — среди крупных российских городов квадратный метр в новостройках стоит дешевле только в Ижевске и Пензе, — рассказали эксперты.

В среднем квартиры в новостройках Ярославля продают за 5,4 миллиона рублей, а их средняя площадь — 47,5 квадратного метра.

При этом в городах-миллионниках, по наблюдениям специалистов, квартиры дешевеют. В среднем за сентябрь в мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 рублей за квадратный метр.

— После изменений в условиях льготных ипотечных программ рынок ожидал начала тренда на снижение стоимости первичного жилья. В начале осени мы увидели цифры, которые подтверждают старт этой тенденции, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Стоит отметить, что динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков. Мы ожидаем новых точечных акций и специальных предложений от девелоперов и постепенное незначительное снижение средней цены квадрата в течение ближайшего года, если макроэкономические условия останутся неизменными.