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Недвижимость Вместо льготной ипотеки: власти придумали альтернативу, которая сделает покупку жилья реальной

Вместо льготной ипотеки: власти придумали альтернативу, которая сделает покупку жилья реальной

Однако ее механизмы пока не проработаны

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4 комментария

Квартиры в РФ станут доступнее

В России может появиться лизинг жилья. Такая мера рассматривается в рамках замены ушедшей с рынка льготной ипотеки. Если программу примут, у людей появится возможность арендовать жилье, чтобы ежемесячные платежи шли в счет его покупки.

— Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать, — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в эфире «Дума ТВ». При этом плата для того, кто воспользуется программой, не должна меняться.

Лизинг — это аренда недвижимости на долгий срок с ее последующим выкупом или возвратом. Главное отличие от ипотеки заключается в том, что право собственности на недвижимость переходит только после всех выплат в адрес лизингодателя.

Он подчеркнул, что на федеральном или региональном уровне власти могут субсидировать часть аренды и вводить отраслевую поддержку. Помимо этого, лизинг жилья может быть привязан к месту работы. Например, человеку субсидируют ставку, но он должен определенное количество лет отработать на конкретном предприятии.

По словам парламентария, параллельно необходимо стимулировать покупку вторичного жилья.

— У нас около 70% людей покупают новую квартиру, продавая старую. Если вторичку никто не покупает, то и для новостроек встанут продажи, — отметил Пахомов.

Однако проработать этот механизм сложнее. Но тоже возможно, например, государство может субсидировать ставку покупателю вторички, а ее продавец обязан купить квартиру на первичном рынке. Это поможет развиваться не только в направлении новостроек, пояснил депутат.

Но и по ним власти будут дальше прорабатывать альтернативные программы. Однако в отличие от льготной ипотеки они будут более адресными. Появление таких уже анонсировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он рассказал о вариантах, которые сейчас рассматривают.

  • Промышленная ипотека. Предполагает льготные условия для сотрудников высокотехнологичных производств. Также возможна ипотека с выгодной ставкой в регионах, где планируется масштабное строительство, например жилое, инфраструктурное и промышленное.

  • Ипотека для молодых специалистов. Благодаря ей хотят обеспечить молодежь рабочими местами в новых научных и производственных центрах, бонусом для них станет льготное жилье.

  • Для малонаселенных территорий. Особые условия кредитования будут предоставлять при покупке недвижимости в областях, где может развиваться промышленность, но стоит острый дефицит кадров. В списке Дальний Восток, Крайний Север, а также новые регионы РФ.

Подобие промышленной ипотеки уже начало развиваться в России. Сейчас механизм работает в рамках поддержки сотрудников оборонных предприятий. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

— Мы пытаемся найти совместно с предприятиями и регионами механизмы поддержки и удержания молодых кадров на предприятии. Одна из программ, которые мы реализовываем — это предоставление жилья на условиях ниже рыночных. Скидка составляет от 15 до 50%. В ближайшее время можно говорить, что свыше 4000 семей сотрудников оборонки получат новые квартиры по льготным условиям, — заявил Фрадков.

Самая популярная льготная ипотека с господдержкой закрылась 1 июля, просуществовав четыре года. Рыночные ставки взмыли вверх, как и цены за квадратный метр. Однако еще можно купить жилье, не переплачивая проценты. В России продолжают работать IT, сельская, семейная, Дальневосточная и Арктическая ипотеки.

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Комментарии
4
Инженер1
30 августа 2024, 16:02
Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США, и семья из чистого, очевидно, патриотизма и чтобы сильно не нервировать сограждан трогательно скрывала этот факт, а старшая дочь высокопоставленного блюстителя законности - Наиля уже проживает в Нидерландах. Да-да, это именно в Татарстане детей привлекли к изготовлению "хвостиков" для изделий совсем не мирного назначения и и предложили привлекать подростков (с 16 до 18 лет) к труду на вредных и опасных производствах. Но есть одни дети - без будущего, и есть другие - для будущего. И чувство ранга тоже есть. И смотрите, не перепутайте, что для них, а что - для вас и ваших. А пока сам судья отказывается общаться со следствием и с выдержкой, достойной самурая, ждет отставки. Всем рискнул человек ради счастья и безоблачного будущего детей!
Гость
30 августа 2024, 14:28
Люди простые люди просили умоляли об этом!
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