Миллионы, квартиры, машины: кто из мэров Ярославской области заработал больше всего

2-е место

Глава Ростовского района Сергей Шокин заработал 1 399 903 рублей. В документах задекларированы также джип «Вранглер», мотолодка и автомобильный прицеп. В собственности главы Ростовского района также земельный участок площадью 814 квадратных метров, жилой дом и квартира в найме.

3-е место

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев внес в декларацию доход в 1 264 290 рублей. В собственности чиновника также две иномарки — «Тойота-Лексус RX270» и «Сузуки SX4». В документах есть также две квартиры, два земельных участка по 750 квадратных метров каждый, жилой дом и подвал.

4-е место

В Гаврилов-Яме глава Александр Тощигин задекларировал 1 056 922 рублей и автомобиль «Шкода-Октавия». В собственности чиновника также два земельных участка площадью 649 и 627 квадратных метров, квартира и жилой дом.

5-е место

В Пошехонье глава Алексей Румянцев внес в декларацию 653 997 рублей, три земельных участка общей площадью 2754 квадратных метра, дом, а также иномарку Mitsubishi Outlander.