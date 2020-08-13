Миллионы, квартиры, машины: кто из мэров Ярославской области заработал больше всего

Главы городов и районов Ярославской области отчитались о доходах
Некоторые чиновники Ярославской области опубликовали декларации за 2019 год. О доходах и расходах уже отчитались главы Рыбинска, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича, Гаврилов-Яма, Пошехонья, а также Ярославского района.
Мы составили топ самых обеспеченных.
1-е место
Самый большой доход за прошедший год — у главы Рыбинска Дениса Добрякова — 2 177 325 рублей. Кроме того, чиновник владеет тремя квартирами, домом, земельным участком и нежилым помещением. В декларацию попали иномарка «Тойота-Лексус GX 460», снегоход Tayga Patrul 800 SWT, мотоцикл «Десна», моторное судно и бортовой прицеп.
2-е место
Глава Ростовского района Сергей Шокин заработал 1 399 903 рублей. В документах задекларированы также джип «Вранглер», мотолодка и автомобильный прицеп. В собственности главы Ростовского района также земельный участок площадью 814 квадратных метров, жилой дом и квартира в найме.
3-е место
Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев внес в декларацию доход в 1 264 290 рублей. В собственности чиновника также две иномарки — «Тойота-Лексус RX270» и «Сузуки SX4». В документах есть также две квартиры, два земельных участка по 750 квадратных метров каждый, жилой дом и подвал.
4-е место
В Гаврилов-Яме глава Александр Тощигин задекларировал 1 056 922 рублей и автомобиль «Шкода-Октавия». В собственности чиновника также два земельных участка площадью 649 и 627 квадратных метров, квартира и жилой дом.
5-е место
В Пошехонье глава Алексей Румянцев внес в декларацию 653 997 рублей, три земельных участка общей площадью 2754 квадратных метра, дом, а также иномарку Mitsubishi Outlander.
6-е место
Глава Ярославского муниципального района Николай Злотников заработал 1 272 721 рублей. Чиновник имеет земельный участок площадью 1241 квадратный метр, в пользовании указаны 2 квартиры, 2 земельных участка и жилой дом. Автомобиля у главы, судя по декларации, Ярославского района нет.
Без места
Мэр Ярославля Владимир Волков свою декларацию пока не опубликовал.
Напомним, накануне правительство Ярославской области опубликовало доходы губернатора региона за 2019 год. Дмитрий Миронов, согласно официальным данным, в прошлом году заработал 2 миллиона 437 тысяч рублей. Это на 39 тысяч рублей меньше, чем в 2018 году.