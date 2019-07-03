Это будет Кибец: в Ярославле решили, кто будет править городом, когда мэр уйдёт

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля приняли решение о том, чтобы наделить большими полномочиями человека, занимающего должность первого заместителя мэра.

— Сегодня по уставу мэр сам определяет лицо, которое будет замещать его во время отсутствия. Сейчас мы предлагаем определить это лицо в уставе — это будет первый заместитель. Он во всех случаях отсутствия мэра — временного либо постоянного (когда мэр покидает должность) — будет исполнять обязанности мэра. И только в отсутствие первого зама допускается другим заместителям нести полномочия мэра, — объяснил заммэра Вячеслав Гаврилов.