Это будет Кибец: в Ярославле решили, кто будет править городом, когда мэр уйдёт

Сейчас в Ярославле первый заммэра — Алла Кибец
Фото: муниципалитет Ярославля
Сегодня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля приняли решение о том, чтобы наделить большими полномочиями человека, занимающего должность первого заместителя мэра.
— Сегодня по уставу мэр сам определяет лицо, которое будет замещать его во время отсутствия. Сейчас мы предлагаем определить это лицо в уставе — это будет первый заместитель. Он во всех случаях отсутствия мэра — временного либо постоянного (когда мэр покидает должность) — будет исполнять обязанности мэра. И только в отсутствие первого зама допускается другим заместителям нести полномочия мэра, — объяснил заммэра Вячеслав Гаврилов.
Депутаты с этими правками согласились. Сейчас должность первого заместителя мэра занимает приезжая из подмосковных Люберец чиновница Алла Кибец. Это назначение удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец призналась, что она не специалист во многих вопросах. Теперь в случае ухода Владимира Волкова, она будет руководить Ярославлем.