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Политика

Это будет Кибец: в Ярославле решили, кто будет править городом, когда мэр уйдёт

В муниципалитете приняли решения о новых полномочиях

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Сейчас в Ярославле первый заммэра — Алла Кибец

Фото: муниципалитет Ярославля 

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета Ярославля приняли решение о том, чтобы наделить большими полномочиями человека, занимающего должность первого заместителя мэра. 

— Сегодня по уставу мэр сам определяет лицо, которое будет замещать его во время отсутствия. Сейчас мы предлагаем определить это лицо в уставе — это будет первый заместитель. Он во всех случаях отсутствия мэра — временного либо постоянного (когда мэр покидает должность) — будет исполнять обязанности мэра. И только в отсутствие первого зама допускается другим заместителям нести полномочия мэра, — объяснил заммэра Вячеслав Гаврилов.

Депутаты с этими правками согласились. Сейчас должность первого заместителя мэра занимает приезжая из подмосковных Люберец чиновница Алла Кибец. Это назначение удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец призналась, что она не специалист во многих вопросах. Теперь в случае ухода Владимира Волкова, она будет руководить Ярославлем. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
3 июл 2019 в 14:48

Волков, при тебе город теряет облик! Иди уже лесом... оставь в покое нас!

Гость
3 июл 2019 в 13:41

главное своих пехнуть во власть. то, что некомпетентна, это дело десятое.

Гость
3 июл 2019 в 13:37

пропал дом