В Ярославской области стали известны результаты голосования по поправкам к Конституции.



— Подсчёт бюллетеней в регионе закончен. Все протоколы обработаны. За поправки к Конституции проголосовали 68,29% избирателей региона — это 374 053 человека. Против изменений выступили 30,84% голосовавших. За 7 дней голосования на участки пришли почти 56 процентов наших жителей, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в соцсетях.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции стартовало по всей стране 25 июня, основным и завершающим днём голосования стало 1 июля. В Ярославской области лидером по явке стал Большесельский район. Там на избирательные участки пришло 74,07% избирателей, меньше всего во Фрунзенском районе Ярославля — 40,12%.

