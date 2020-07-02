2 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Итоги голосования по Конституции: онлайн

Все новости

Все новости
Политика Как меняют Конституцию

Стали известны итоги голосования по поправкам к Конституции в Ярославской области

В регионе посчитали все голоса

304
1 Обсудить

Поделиться

Подвели итоги голосования по поправкам к Конституции

Подвели итоги голосования по поправкам к Конституции

В Ярославской области стали известны результаты голосования по поправкам к Конституции.

— Подсчёт бюллетеней в регионе закончен. Все протоколы обработаны. За поправки к Конституции проголосовали 68,29% избирателей региона — это 374 053 человека. Против изменений выступили 30,84% голосовавших. За 7 дней голосования на участки пришли почти 56 процентов наших жителей, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в соцсетях.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции стартовало по всей стране 25 июня, основным и завершающим днём голосования стало 1 июля. В Ярославской области лидером по явке стал Большесельский район. Там на избирательные участки пришло 74,07% избирателей, меньше всего во Фрунзенском районе Ярославля — 40,12%.

А вы как проголосовали?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    голосованиепоправки к Конституции
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!