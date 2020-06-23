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Паспорт будут проверять с полутора метров: как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию

О главных моментах рассказали в избиркоме Ярославской области

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В избиркоме рассказали, как жители Ярославской области будут голосовать за или против поправок в Конституцию России

В избиркоме рассказали, как жители Ярославской области будут голосовать за или против поправок в Конституцию России

1 июля в Ярославле, как и по всей стране, пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров рассказал об особенностях предстоящего процесса. Было выделено несколько нюансов.

Маски и одноразовые ручки

По словам председателя избиркома Олега Захарова, все члены избирательных комиссий будут оснащены масками, перчатками и защитными халатами. Маски будут выдавать и избирателям. Также пришедшим голосовать будут вручать индивидуальные ручки, которые можно будет забрать с собой. Паспорт избирателей члены избирательных комиссий не будут брать в руки.

— Человек будет держать паспорт в руках и показывать его на расстоянии 1–1,5 метра. Мы проверяли, с этого расстояния данные вино, — добавил Захаров.

При входе на участок будут измерять температуру бесконтактным термометром. Раз в два часа в помещениях участков запланирована санобработка.

Участок от медиков

Еще одной особенностью предстоящего голосования станет то, что идти оно будет не только в основной день 1 июля, но и в течение шести дней до этого — с 25 по 30 июня. Это нужно для того, чтобы не создавать толпу. В эти дни избирательные участки будут открываться как минимум на два часа. Также урны будут выставлять прямо во дворах. Где и когда, будет написано в объявлениях на подъездах.

Участки организуют также в СИЗО, больницах, на девяти предприятиях. В инфекционных отделениях, правда, голосование пока не предусмотрено, но возможно.

— Право на жизнь мы ставим выше, чем право на голосование. Но, если участок создадут сами врачи, мы готовы пойти им навстречу, — пояснил Захаров.

КОИБы и видеофиксация

Голосование непосредственно 1 июля будет идти с 8 до 20 часов. В Ярославле и на части избирательных участков Рыбинска будут работать электронные комплексы обработки бюллетеней. Также на избирательных участках будет вестись видеозапись, но без трансляции в интернет.

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