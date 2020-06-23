Паспорт будут проверять с полутора метров: как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию

— Человек будет держать паспорт в руках и показывать его на расстоянии 1–1,5 метра . Мы проверяли, с этого расстояния данные вино, — добавил Захаров.

При входе на участок будут измерять температуру бесконтактным термометром. Раз в два часа в помещениях участков запланирована санобработка.

Участок от медиков

Еще одной особенностью предстоящего голосования станет то, что идти оно будет не только в основной день 1 июля , но и в течение шести дней до этого — с 25 по 30 июня . Это нужно для того, чтобы не создавать толпу. В эти дни избирательные участки будут открываться как минимум на два часа. Также урны будут выставлять прямо во дворах. Где и когда, будет написано в объявлениях на подъездах.

Участки организуют также в СИЗО, больницах, на девяти предприятиях. В инфекционных отделениях, правда, голосование пока не предусмотрено, но возможно.

— Право на жизнь мы ставим выше, чем право на голосование. Но, если участок создадут сами врачи, мы готовы пойти им навстречу, — пояснил Захаров.