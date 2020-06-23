Паспорт будут проверять с полутора метров: как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию

1 июля в Ярославле, как и по всей стране, пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров рассказал об особенностях предстоящего процесса. Было выделено несколько нюансов.
Маски и одноразовые ручки
По словам председателя избиркома Олега Захарова, все члены избирательных комиссий будут оснащены масками, перчатками и защитными халатами. Маски будут выдавать и избирателям. Также пришедшим голосовать будут вручать индивидуальные ручки, которые можно будет забрать с собой. Паспорт избирателей члены избирательных комиссий не будут брать в руки.
— Человек будет держать паспорт в руках и показывать его на расстоянии
При входе на участок будут измерять температуру бесконтактным термометром. Раз в два часа в помещениях участков запланирована санобработка.
Участок от медиков
Еще одной особенностью предстоящего голосования станет то, что идти оно будет не только в основной день
Участки организуют также в СИЗО, больницах, на девяти предприятиях. В инфекционных отделениях, правда, голосование пока не предусмотрено, но возможно.
— Право на жизнь мы ставим выше, чем право на голосование. Но, если участок создадут сами врачи, мы готовы пойти им навстречу, — пояснил Захаров.
КОИБы и видеофиксация
Голосование непосредственно 1 июля будет идти с 8 до