Экс-глава КУМИ Ярославля, продавший троллейбусной депо, готовится к переезду из города

В мэрии Ярославля рассказали, что бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, уволившийся накануне, не будет работать советником главы города, как сообщалось ранее. Он уже готовится к переезду.
— Александр Асриянц покинул пост директора КУМИ по собственному желанию, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Перешёл на работу в Москву в финансово-юридической сфере. Советником он не является.
Почему он решил переехать: передумал работать советником мэра или градоначальник не взял его на работу — не уточняется.
Ранее он уже работал у Владимира Волкова советником после того, как покинул должность заместителя мэра Ярославля. Потом перешёл в КУМИ. Теперь возглавлять комитет по управлению муниципальным имуществом с приставкой «и.о.» будет первый заместитель руководителя комитета Валерия Мусатова.
Председателем КУМИ Асриянц не проработал и года, но успел засветиться в нескольких скандалах. Одним из самых громких стала продажа троллейбусного депо на улице Городской Вал под застройку жилого комплекса.
Напомним, Александр Асриянц, как и Валерия Мусатова, переехали в Ярославль вместе с тогда ещё будущим мэром Владимиром Волковым. Там они работали в команде Волкова, когда тот занимал должность главы Переславля-Залесского.