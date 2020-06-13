Экс-глава КУМИ Ярославля, продавший троллейбусной депо, готовится к переезду из города

В мэрии Ярославля рассказали, что бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, уволившийся накануне, не будет работать советником главы города, как сообщалось ранее. Он уже готовится к переезду.



— Александр Асриянц покинул пост директора КУМИ по собственному желанию, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Перешёл на работу в Москву в финансово-юридической сфере. Советником он не является.



Почему он решил переехать: передумал работать советником мэра или градоначальник не взял его на работу — не уточняется.