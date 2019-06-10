Приезжего заместителя мэра Ярославля разжаловали с этой должности

Сегодня стало известно, что с должности заместителя мэра увольняется приезжий чиновник Александр Асриянц. Однако он остаётся работать в администрации в качестве советника мэра.

Недоразумения с должностью Александра Асриянца обсуждались давно: когда он только приехал в Ярославль, то в качестве советника мэра возглавил совет директоров самого прибыльного предприятия города — спорткомплекса «Вознесенский». Затем он тайно подписывал документы как заместитель мэра, при этом сам глава города не признавался, кем трудоустроен Асриянц.