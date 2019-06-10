Приезжего заместителя мэра Ярославля разжаловали с этой должности

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Но оставили работать в мэрии
Как только Александр Асриянц приехал в Ярославль, его сразу назначили управлять спорткомплексом «Вознесенский»
Сегодня стало известно, что с должности заместителя мэра увольняется приезжий чиновник Александр Асриянц. Однако он остаётся работать в администрации в качестве советника мэра.
Недоразумения с должностью Александра Асриянца обсуждались давно: когда он только приехал в Ярославль, то в качестве советника мэра возглавил совет директоров самого прибыльного предприятия города — спорткомплекса «Вознесенский». Затем он тайно подписывал документы как заместитель мэра, при этом сам глава города не признавался, кем трудоустроен Асриянц.
Теперь Александр Асриянц освободил должность заместителя мэра Ярославля и снова будет числиться среди советников.
— В начале июня Асриянц перешел на должность советника мэра города. Причины этого не разглашаются, — коротко пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Вместе с Владимиром Волковым в мэрию приехало немало новичков, в частности, из подмосковных Люберец. А ярославцы один за другим увольнялись из мэрии.